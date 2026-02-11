La polémica actitud de los hijos de Pampita por el cumple de Magnolia, la hija de la China Suárez

china suarez festejo cumpleaños magnolia

En ese contexto, en el ciclo DDM (América Tv) remarcaron que ni Pampita ni los hijos que tiene con Benjamín Vicuña asistieron al festejo organizado por la China.

Guido Záffora leyó al aire un mensaje que le envió Wanda Nara en el momento donde estaba siendo entrevistada la abogada de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio.

“¿Por qué no le manda una carta documento a Pampita? Ya que ningún familiar fue o al propio padre. ¿Con qué familiar de Mauro iban a estar? Los hermanos de sangre no fueron imaginate mis hijas, que no la sienten familia”, remarcó la conductora de MasterChef Celebrity.

Y el panelista puso en contexto: "Por que no fueron los hijos de Vicuña y Pampita", con respecto al cumpleaños de Magnolia.

Lo concreto es que tanto las hijas de Wanda Nara, pese a la firme intención de Mauro Icardi que estuvieran presentes, como los hijos de Pampita estuvieron ausentes al evento.

Cómo es el vínculo de la China Suárez con las hijas de Mauro Icardi tras el escándaloso cumple de Magnolia

Elba Marcovecchio habló en el ciclo A la Tarde (América Tv) se refirió a la polémica por el cumpleaños de Magnolia y reveló cómo es el vínculo de la China Suárez con las hijas de Mauro Icardi.

La abogada de Mauro Icardi se metió de lleno en la relación que mantiene la actriz con las hijas de su actual novio y optó por la prudencia en cuanto a varios temas judiciales.

"Hay detalles de conversaciones que no te puedo dar. La conversación obviamente existió, pero no te puedo estar diciendo porque si no estaría en contra de todo lo que vengo sosteniendo, que es la privacidad de las cuestiones de las nenas", indicó la letrada sobre el manifiesto deseo que tenía el futbolista que sus dos hijas estuvieran presentes en el cumpleaños de Magnolia.

El panelista César Carozza planteó una duda sobre la dinámica familiar: "Entiendo lo de la familia ensamblada. Pero mi duda es: ¿quién del entorno de Mauro Icardi contendría a las nenas dentro de ese cumpleaños? Porque la vieron muy poco a la China y muy poco a las hijas de ella".

Y la abogada de Mauro icardi comentó: "Es una buena pregunta, pero a ver... acordate la limitación que tengo, pero ese muy poco no fue tampoco, eh. Y además hay informes que son muy importantes que hablan del buen vínculo y de la buena relación que hay. En la pregunta tuya, César, la premisa no es esa, hay contención".