Damián de Bake Off enfrentó las críticas por la torta de Magnolia, la hija de la China Suárez: "Cancelaciones masivas"

magnolia torta cumpleaños hija china suarez

Y remarcó: "No hay mucho más que eso: no hay amistades, no hay teams, no hay avalar infidelidades. Me parece una bolud.. comparar una cosa con la otra: ¿qué tiene que ver que yo le venda una torta a alguien o que me interese su estilo de vida o lo que hace? No tiene nada que ver".

"Por suerte a mí me agarra fuerte y bien posicionado. Incluso ese día me aumentaron los seguidores en redes. Pero si le pasa a otro emprendedor más chiquito que le vende a otra persona y que lo van a escrachar por todos lados, por ahí se funde", señaló Damián Pier Basile.

Y alertó sobre cómo puede afectar a otras personas esos comentarios: "La gente no está dimensionando esto de las cancelaciones masivas que hacen y que no tienen ningún tipo de sentido. Si yo saliera a defender a alguien o me metiera en política, te entiendo, pero hice una torta, no entiendo por qué tanto escándalo".

"Ella (la China) me pidió torta para las hijas los últimos tres años, no en todos los eventos porque no los pasaba en Argentina, pero tampoco me imaginé que iba a pasar algo así", cerró el chef.

damian pier basile bake off

Benjamín Vicuña festejó el cumpleaños de su hija Magnolia separado de la China Suárez: las fotos

Luego de los cruces de los últimos meses entre la China Suárez y Benjamín Vicuña por los viajes de la actriz a Turquía y el escandaloso posteo contra él, la relación quedó inmersa en un clima de tensión y los dos optaron por celebrar el cumpleaños de su hija Magnolia por separado.

Desde su cuenta en Instagram, el actor chileno mostró imágenes de cómo ambientó su vivienda de manera especial para sorprender a su hija en su día tan especial.

“Mi casa se transformó en Hawkins”, describió el actor y conductor de The Balls mostrando cómo se había ambientado el lugar al mejor estilo Stranger Things para agasajar a su hija. En otra postal reflejó a su hija contenta por el festejo familiar y agregó el emoji de un corazón.

Ambos festejos de cumpleaños de Magnolia estuvieron marcadas por la temática de la serie Stranger Things y así la niña vivió un fin de semana involvidable a puro afecto de su familia.

benjamin vicuña festejo cumpleaños magnolia 3

benjamin vicuña festejo cumpleaños magnolia 2