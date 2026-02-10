“¿Estás loco?”: filtran picantes audios de Maxi López y el Turco Husaín en el chat de MasterChef Celebrity

La conversación no terminó ahí. Evangelina Anderson, quien fue la encargada de filtrar el intercambio, también intervino y apuntó directamente contra el Turco, sin vueltas. “Turco, sos un chanta”, lanzó la modelo, dejando en evidencia la confianza y el clima distendido —aunque picante— que se vive puertas adentro del reality.

Al compartir la captura del chat en sus historias de Instagram, Evangelina sumó un comentario que terminó de pintar el ambiente que se respira entre los famosos que participan del programa. “No puedo más de la risa. Un grupo muy normal el nuestro”, escribió, acompañando el posteo con emojis y tomándose la situación con humor.

De esta manera, una simple broma terminó exponiendo el costado más relajado, pero también explosivo, de la convivencia entre los participantes de MasterChef Celebrity, donde las risas, las chicanas y los cruces forman parte del día a día, incluso fuera de cámara.

Maxi López, Evangelina Anderson y Turco Husaín

Qué dijo Maxi López sobre cómo se gestó su reconciliación con Wanda Nara hasta llegar al actual vínculo entre ellos

Este lunes, Maxi López fue uno de los protagonistas del móvil de Desayuno Americano (América TV), donde se animó a hablar a fondo sobre el vínculo actual que mantiene con Wanda Nara, luego de una separación cargada de conflictos, idas y vueltas y varios años de distancia tras la ruptura definitiva en 2013.

En un momento personal y profesional muy distinto, instalado nuevamente en la Argentina y con presencia activa en televisión y plataformas de streaming, el ex futbolista dialogó con Pamela David y su equipo y repasó sin filtros cómo fueron aquellos años marcados por las tensiones con su ex pareja y de qué manera lograron, con el tiempo, recomponer el vínculo por el bienestar de sus hijos.

Lejos de esquivar la autocrítica, López reconoció que ambos cometieron errores y destacó el valor del presente que hoy atraviesan como familia ensamblada. “Hemos tenido muchos errores, quizá por jóvenes, quizá por inexpertos y hoy tener esta relación que tenemos para mí es un premio. Pero no por mí, porque nosotros somos grandes y las sensaciones, sentimientos y todo lo que pasa lo podemos manejar, pero más que nada por nuestros chicos”, expresó con sinceridad.

Embed

En esa misma línea, el actual participante de MasterChef Celebrity (Telefe) profundizó sobre el impacto que los conflictos adultos tienen en los hijos y la importancia de haber logrado un acuerdo basado en el diálogo y el respeto mutuo. “Para ellos es más difícil que manejen este tipo de situaciones y a veces quedan enganchados en el medio de las situaciones de los grandes. Entonces tener este desarrollo, cómo compartimos las decisiones, cómo nos ayudamos cuando nos toca trabajar, tenemos que repartir un poco los tiempos”, explicó.

Durante la charla, Pamela David quiso saber quién había dado el primer paso para llegar a esta reconciliación definitiva, una pregunta clave teniendo en cuenta el historial público de enfrentamientos. Frente a eso, Maxi López aclaró que no se trató de un hecho puntual sino de un camino largo y complejo. “Fue un proceso. Yo se lo venía hablando hace muchos años pero no había cercanía porque ella estaba en otra situación que por ahí no la dejaba analizar las cosas bien y era algo que yo venía trabajando por esto”, confesó.

Además, reveló que, aun en los momentos más difíciles, siempre intentó mantenerse disponible para escucharla. “En la relación pasada empezaba a tener problemas y ella me contaba cada vez que tenía situaciones. Charlábamos, después no me escuchaba nunca. Yo siempre estuve ahí para escucharla, más allá de que después podemos tener diferencias o no”, relató.

Por último, López señaló cuál fue el punto de quiebre que permitió avanzar hacia una relación más sana y madura. “Cuando ella se pone mal o no está bien digamos (en su salud) que ese fue un punto de inflexión para empezar a trabajar”, cerró, dejando en claro que, más allá del pasado, hoy prima el bienestar familiar.