El dato revelador de Alejandro Fantino al hablar de su verdadera relación con Luciano Pereyra

"Iba con algunos amigos de Buenos Aires y muchas veces iba a pescar allá solo y mi viejo lo recibía, le hacía algún asadito, un poquito de pescado frito o le presentó amigos allá para pescar o guías de pesca", detalló Alejandro Fantino sobre el real vínculo de Luciano Pereyra con su familia.

Al tiempo que agregó que como para el cantante oriundo de Luján "se había hecho como una costumbre ir a Sauce, seguramente alguna vez fui yo también a Sauce y alguno tiró esa versión", concluyó concreto.

El día que a Alejandro Fantino le prohibieron el ingreso a su casa por culpa de Sofía Clerici

A comienzos de octubre el gran tema que sacudió al mundo de la política y el espectáculos, sin duda, fue el escándalo del yategate, a través de las fotos y videos que se conocieron del romántico viaje a Marbella de Sofía Clerici y Martín Insaurralde.

En este contexto, en 2012 quien vivió un escándalo con la modelo fue Alejandro Fantino, luego de la visita de la morocha al programa Animales sueltos, América Tv. El juego al aire del conductor con la ex conejita de Playboy motivó por ese entonces la furia de Miriam Lanzoni, quien era pareja de Alejandro.

alejandro fantino clerici lanzoni.jpg

Cuando llegó a su casa después de ese programa Fantino tuvo que ir a dormir al auto, algo que había adelantado la actriz muy enojada mientras miraba la televisión desde su cuenta en Twitter. Se trató de la primera crisis en público que tenían Lanzoni y Fantino en diez años juntos, la cual fue confirmada por la propia actriz en una nota con Pronto en ese año.

“Estaba mirando el programa y noté un brillo especial en sus ojos cuando miraba a esa chica. Eso ya no era show. ¡Él se olvidó de las cámaras! Estaban todos los hombres desesperados con Sofía”, dijo Lanzoni.

Incluso, el propio conductor contó al día siguiente al aire que durmió en su vehículo y reconoció su error tras la visita de Clérici: "Los chicos de seguridad del barrio me dieron café. Entiendo el encule (de Lanzoni), hay un segundo que los tipos pasamos de la joda a ser imbéciles", dijo autocrítico Fantino.

"Vos me tenías que haber cuidado", le recriminó Alejandro entre risas a su compañero Coco Sily. "A las 4.30 de la mañana, me abrió la puerta y me dijo: ‘mañana hablamos’", explicaba el conductor. "Quedaba una sola frazada, habrá hecho de térmica seis grados. Estaba sucio de alma, no había hecho nada", añadió Fantino, mientras se mostraba la foto con la prueba de que durmió en el auto.