El desafortunado chiste de Jorge Lanata hacia La Negra Vernaci que generó indignación

"¿Qué dijo el gordo ridículo? Me gusta utilizar la palabra gordo, no estoy deconstruida, la uso muchas veces desde un lugar peyorativo, por ejemplo, para hablar de lo que hizo este hombre con la salud de Wanda Nara", afirmó la conductora.

En DDM, Lanata le contestó a Vernaci con un chiste desafortunado. “Me pareció gracioso que Elizabeth Vernaci diga que soy un gordo ridiculo, pero no por eso, sino porque ella cree que está flaca", fue la respuesta de la figura de Telefe.

El mensaje de Ángel de Brito a Jorge Lanata, mientras lo criticaba en el programa de Mariana Fabbiani

Jorge Lanata visitó el piso de DDM (América TV) y se refirió al revuelo que generaron sus dichos sobre la salud de Wanda Nara. El conductor de Periodismo para todos ratificó su postura y haber hablado sobre el diagnostico que recibió la mediática.

"Yo hice periodismo, nada más. Te voy a contar qué pasó antes de hablar en la radio sobre la salud de Wanda. A la mañana hablo con mi productora ejecutiva. Discuto qué temas hay, qué temas no hay", comenzó diciendo el conductor.

"Me dice: 'está el tema Wanda'. Le pregunto qué pasaba. Me dice: 'tal cosa, tal cosa, tal cosa, Marina no lo quiere contar, dice que con eso no se va a meter'. Me cuenta lo que le dicen a ella y quién se lo dice. Hago un par de llamados más. Termino de confirmarlo y digo: 'lo digo yo'. Eso fue todo", completó.

Jorge Lanata también le dedicó unos minutos a Ángel de Brito, que prefirió no hablar de la salud de Wanda sin la autorización de ella: "Es un tipo que yo quiero, iba a decir quería.... pero bueno, quiero. Ángel llevó a una chica a LAM, que está un poco desequilibrada, a denunciar al padre. Hablo de la hija de Jorge Rial. A mí no me pareció bien, me pareció un exceso".

"¿Yo qué hice? Lo invité a la radio y estuvimos una hora en la radio discutiendo si era o no un límite que había que pasar. Ángel frente a lo que dije, me puso: inmundo. Me parece injusto. No fue lo que yo hice con él. Y me dolió lo de Ángel porque yo tenía consideración por él. No me dio la oportunidad que yo sí le di a él", remató.

En su cuenta de Twitter, Ángel levantó el guante y le quitó dramatismo a la situación. El conductor de LAM dejó en claro que no es un tema personal sino una discusión sobre periodismo. "Yo te sigo queriendo #DDM. Es un debate! #Lanata", concluyó.