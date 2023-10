El desagradable antecedente por el que Cinthia Fernández no se saca fotos con hombres en la calle

“¿Sos de sacarte fotos cuando la gente te pide o sos media anti con ese tema?”, le preguntó un seguidor. A lo que Cinthia Fernández comentó muy sincera su postura al respecto.

Cinthia Fernández

“Cuando estoy con las nenas no me gusta porque no me gusta sacarles la vista de encima y al ser iguales (me ha pasado) de confundirlas y contar dos veces la misma y llevarme un susto de pensar que se perdieron. Tengo pánico con el tema. Después si estoy sola y no es un hombre la mejor!", explicó.

Y recordó el terrible momento que pasó una vez, que la hizo tomar recaudos, y por el que tomó la determinación de nunca más sacarse una foto con un hombre que se lo pida en la calle.

"Con los chabones soy bastante ortiva no te voy a mentir, después de lo que me pasó con un tipo que se me tiró encima adentro de mi auto y eyaculó", explicó la panelista sobre esa asquerosa experiencia.

cinthia fernandez fotos calle.jpg

Cinthia Fernández explicó los picantes motivos por el que no estuvo invitado Matías Defederico al cumpleaños de sus hijas

El domingo, justo cuando se celebraba también el día de la madre, las gemelas Charis y Bella cumplieron diez años y Cinthia Fernández les organizó un gran festejo familiar.

Desde su cuenta de Instagram, Cinthia contó que el padre de las nenas, Matías Defederico, no estuvo invitado a la celebración y explicó en detalle los motivos ante la consulta de un seguidor.

"Colaboró el ratón con la fiesta de las nenas?", le preguntaron a Fernández. Y ella contestó picante: "Nunca. El primer año que me mudé a esta zona le dije repartimos 50 y 50 y... Aún espero el depósito. Quizá algún día con la cuota lo manda".

Y amplió al respecto de la decisión de que los dos festejen el cumpleaños de sus hijas por separado: "Por eso le hago sola el cumple a mis hijas y él si quiere puede organizarle otra fiesta! Y por esa razón no dejo que esté presente".

"Cada uno libre para festejar a su manera y así no hay conflicto, es lo mejor", finalizó Cinthia Fernández.