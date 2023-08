El descargo de Barby Franco tras las críticas por dejar a su hija jugar con un perro

Embed

Sin embargo, ante los comentarios, Barby decidió hacer un descargo y aclaró en referencia a la mascota: “Todo el mundo me dice ‘el perro la pudo haber mordido’. No señor, conozco a mis perros. Por algo la puse al lado de Dientes, ella así como la ven con los dientes, sonríe, se pone feliz".

“No lo hace porque te va a morder, es un amor. Obviamente con otros perros que conozco no la expongo, pero con Dientes si. Aparte no le dio un beso, le dio un narizazo", detalló.

A continuación, compartió más imágenes de su mascota junto a Sarah, y en un primer plano de su perra escribió: “¡La sonrisa más linda que existe! Jamás le haría daño a mi hija”.

Barby Franco reveló detalles del lujoso bautismo de Sarah, su hija con Fernando Burlando

Barby Franco ya prepara con todo el bautismo de Sarah, la nena que tuvo con Fernando Burlando. En una entrevista, la modelo contó todos los detalles de lo que será la ceremonia.

También se atrevió a hablar de los posibles padrinos y hasta de la celebración del primer añito de la beba. “¿Si la vamos a bautizar? Sí: el mismo día de su primer añito. Será el 15 de diciembre y ya lo empecé a armar. El lugar ya lo tenemos y la idea es hacerle un bautismo diferente”, dijo Barby a Pronto.

“Así como el baby shower fue como un boliche, tengo ganas de hacerle un altar como de novios. No será en una iglesia sino en una isla que está en un famoso hotel en la zona de Cañuelas y ahí le haré un altar, con agua de fondo”, agregó.

"Eso es muy difícil. Todavía no. Tenemos una lista enorme y no podemos decidirnos aún. La idea es que sean cuatro o seis personas. Lo estamos viendo. Es difícil y me da miedo que se me enoje una amiga si elijo a otra. Me parece que voy a hacer un sorteo porque tenemos 15 nombres, entre hombres y mujeres y nos está costando definirlo”, cerró Barby Franco.