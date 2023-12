El descargo de Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, luego de ser detenido en Concepción del Uruguay

Luego de este fuerte episodio, el cantante recuperó la libertad y compartió una selfie en su cuenta de Instagram para darle tranquilidad a sus fanáticos y demostrar que tenia heridas de gravedad.

Acto seguido, publicó otra imagen y decidió hacer una reflexión acerca de este suceso que ocurrió durante la madrugada. "¿Todo el mundo es perfecto y los únicos erros son los míos?", deslizó a modo de descargo.

El descargo de Emanuel Noir, líder de Ke Personajes

El cantante de Ke Personajes compartió la primera foto con su nueva novia modelo e influencer: quién es

Emanuel Noir, el cantante de la banda de cumbia Ke Personajes, vivió un año soñado a nivel profesional llenando cada show con entradas agotadas en el país y con gira también en el exterior. El grupo se convirtió en un verdadero suceso y en la plataforma Spotify resultó el artista más escuchado en Argentina en 2023.

En este contexto de absoluto éxito, trascendió hace unas semanas que se había postergado la idea de casamiento con Julieta Farías, la madre de sus dos hijas Emma y Martina, y circularon rumores de separación, que ella misma confirmó en público y dio los motivos.

"Llega un momento que dije yo me voy a valorar y voy a pensar un poco en mi por más enamorada que estuve de él, era hora de hacer lo que yo sentía y sentí que me tenía que ir de esa casa”, dijo Farías en el programa A la Siesta, Canal C.

ke personajes emanuel noir novia 1.jpg

Lo cierto es que a unas semanas de eso, el vocalista compartió la primera foto de quien es su nueva novia: una conocida joven modelo e influencer llamada Sophia Ramos.

La modelo subió a su perfil de Instagram con 87 mil seguidores una foto junto a Emanuel Noir en la que se los ve abrazados y riendo en la que expresó: "Así de feliz" y él compartió la misma imagen desde su cuenta y comentó: "Así me gusta".

El cantante también había subido una postal familiar con el árbol de Navidad de fondo y donde también se encontraba Sophia ya integrada a ellos. Viva el amor.