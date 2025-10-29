A24.com

¡nooo!

El inesperado momento que vivió Nicole Neumann durante una sesión de fotos al aire libre

Nicole Neumann compartió un video de un curioso episodio que le tocó vivir durante una producción de fotos al aire libre.

29 oct 2025, 13:07
La naturaleza y la espontaneidad parecen estar grabadas en el ADN de Nicole Neumann, y una vez más, la modelo lo demostró frente a las cámaras en una jornada que, lejos de los sobresaltos o gritos, terminó exhibiendo su costado más profesional ante un inesperado visitante durante una sesión de fotos realizada semanas atrás.

Nada hacía suponer que aquella producción tendría un giro tan particular. Nicole posaba al aire libre, luciendo un vestido blanco con flecos, sombrero y sandalias, cuando sintió que algo se movía cerca de su pierna. Sin detener la toma ni perder la calma, continuó posando con una sonrisa mientras su equipo, divertido por la situación, la animaba entre risas. “Es Blancanieves, los bichos se le acercan”, se escuchó decir en tono de broma, mientras la modelo, fiel a su estilo, devolvía la complicidad riendo ante la cámara.

Fabián Cubero explotó contra Nicole Neumann y le hizo una tremenda advertencia

Fabián Cubero explotó contra Nicole Neumann y le hizo una tremenda advertencia

El momento no pasó inadvertido. A través de su cuenta de Instagram, la figura de la moda recordó el episodio, ocurrido en septiembre, y lo acompañó con un comentario cargado de humor: “¡El día que pensé que una lagartijita treparía por mi pierna!!! ¡Amo!... Pero me daría un poco de impresión, jeje”. El video, que rápidamente acumuló miles de reproducciones, captó la atención tanto por la actitud profesional de la modelo como por la naturalidad y ternura con que enfrentó lo inesperado. Sus seguidores no tardaron en reaccionar y llenaron la publicación de mensajes afectuosos: “Ella y los animalitos, ¡tenés ese don especial!”, “La única diosa”, “Es una princesa”, “Divina Nicole”, “Ya no hay palabras para definirte”. Una vez más, quedó claro que Nicole tiene ese carisma innato capaz de convertir cualquier imprevisto en una anécdota luminosa.

No es casual que los animales y el aire libre sean una constante en su vida. Su vínculo con la naturaleza no se limita a las palabras o a la estética de sus publicaciones. En su chacra de zona norte, Nicole Neumann ha creado un auténtico refugio para perros, caballos, ovejas y otros animales rescatados de situaciones de maltrato. A lo largo de los años, abrió su hogar a una verdadera multitud peluda y construyó una rutina diaria entre corrales, pastos verdes y abrazos sinceros. En sus redes, suele compartir momentos de esa convivencia: desayunos entre caballos, meriendas junto a ovejas y escenas llenas de ternura con los más pequeños de su familia animal.

Así, entre la elegancia de las cámaras y la sencillez del campo, Nicole vuelve a demostrar que su conexión con la naturaleza es más que una imagen: es una forma de vida.

¿Cuál fue el motivo que reavivó la guerra entre Mica Viciconte y Nicole Neumann?

El conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann volvió a escalar, esta vez por un nuevo desacuerdo en torno a las vacaciones de sus hijas. Según trascendió, el exfutbolista decidió acudir a la Justicia luego de que la modelo incumpliera el acuerdo firmado, en el que ambos habían establecido las fechas en que cada uno disfrutaría del tiempo libre con las niñas. Nicole habría comprado pasajes de regreso para un día después de lo pactado, lo que impidió que las menores pudieran viajar con su padre.

El caso ya está en manos de los Tribunales, y Cubero espera obtener algún tipo de compensación por el perjuicio ocasionado. Mientras tanto, su pareja, Mica Viciconte, no ocultó su malestar por la situación y se refirió al tema en una entrevista con Puro Show (El Trece), donde expresó con firmeza su descontento frente a la actitud de la modelo. “Yo tengo a Luca y él tiene hermanas. Me hubiera encantado que él comparta sus vacaciones con ellas y no pudo. Obviamente se lo expliqué como pude porque él es chiquito y se pone mal”, señaló.

Visiblemente afectada, Mica contó que lo más difícil fue ver la tristeza de su hijo ante la ausencia de sus hermanas. “Luca espera a sus hermanas y si las ve se pone contento. Fabi es una persona muy pacífica, no le gusta confrontar ni ir al choque. Yo soy más confrontativa y cuando me meten el dedo no me gusta. Antes me decía que no podía opinar porque no tenía hijos, pero ahora sí lo tengo. Tengo un hijo que tiene hermanas y somos familia. Pongo límites”, aseguró.

Respecto a la decisión de Cubero de judicializar el conflicto, Viciconte se mostró totalmente de acuerdo. “Para eso está la Justicia y espero que actúe. Cuando no hay comunicación entre las partes o cuando hay incumplimiento, debe intervenir. No queda otra más que esperar. En lo personal, puedo decir que intenté conciliar como una persona adulta y respetuosa. No se pudo. Pero mi hijo va a saber que intentamos unir a la familia siempre”, concluyó.

De esta manera, el enfrentamiento entre Nicole Neumann y Fabián Cubero suma un nuevo capítulo, con la Justicia otra vez como escenario para resolver sus diferencias familiares, mientras Mica Viciconte no duda en defender el lugar de su familia y el vínculo de su hijo con sus hermanas.

