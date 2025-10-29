El inesperado momento que vivió Nicole Neumann durante una sesión de fotos al aire libre

Así, entre la elegancia de las cámaras y la sencillez del campo, Nicole vuelve a demostrar que su conexión con la naturaleza es más que una imagen: es una forma de vida.

¿Cuál fue el motivo que reavivó la guerra entre Mica Viciconte y Nicole Neumann?

El conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann volvió a escalar, esta vez por un nuevo desacuerdo en torno a las vacaciones de sus hijas. Según trascendió, el exfutbolista decidió acudir a la Justicia luego de que la modelo incumpliera el acuerdo firmado, en el que ambos habían establecido las fechas en que cada uno disfrutaría del tiempo libre con las niñas. Nicole habría comprado pasajes de regreso para un día después de lo pactado, lo que impidió que las menores pudieran viajar con su padre.

El caso ya está en manos de los Tribunales, y Cubero espera obtener algún tipo de compensación por el perjuicio ocasionado. Mientras tanto, su pareja, Mica Viciconte, no ocultó su malestar por la situación y se refirió al tema en una entrevista con Puro Show (El Trece), donde expresó con firmeza su descontento frente a la actitud de la modelo. “Yo tengo a Luca y él tiene hermanas. Me hubiera encantado que él comparta sus vacaciones con ellas y no pudo. Obviamente se lo expliqué como pude porque él es chiquito y se pone mal”, señaló.

Visiblemente afectada, Mica contó que lo más difícil fue ver la tristeza de su hijo ante la ausencia de sus hermanas. “Luca espera a sus hermanas y si las ve se pone contento. Fabi es una persona muy pacífica, no le gusta confrontar ni ir al choque. Yo soy más confrontativa y cuando me meten el dedo no me gusta. Antes me decía que no podía opinar porque no tenía hijos, pero ahora sí lo tengo. Tengo un hijo que tiene hermanas y somos familia. Pongo límites”, aseguró.

Respecto a la decisión de Cubero de judicializar el conflicto, Viciconte se mostró totalmente de acuerdo. “Para eso está la Justicia y espero que actúe. Cuando no hay comunicación entre las partes o cuando hay incumplimiento, debe intervenir. No queda otra más que esperar. En lo personal, puedo decir que intenté conciliar como una persona adulta y respetuosa. No se pudo. Pero mi hijo va a saber que intentamos unir a la familia siempre”, concluyó.

De esta manera, el enfrentamiento entre Nicole Neumann y Fabián Cubero suma un nuevo capítulo, con la Justicia otra vez como escenario para resolver sus diferencias familiares, mientras Mica Viciconte no duda en defender el lugar de su familia y el vínculo de su hijo con sus hermanas.