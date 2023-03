El descargo de Laura Ubfal tras ser acusada de racista por un tuit sobre los finalistas de Gran Hermano 2022

"Tiene que ver con el momento histórico que vivimos, como en todas las ediciones y todos los países. En esta edición mucha gente joven que nunca había visto GH se sumó y eligió a estos chicos como sus ídolos", señaló.

"Blanco no tiene que ver con la raza blanca chicos, por favor, lejos de mi está ser racista. Me referí a los valores y a lo que en este momento esta sociedad valoró", sumó sobre la polémica que generó la palabra "blanca", a la que la periodista se refirió haciendo referencia a la pureza de la personalidad de Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares, tres participantes que no fueron conflictivos.

Además, Ubfal aclaró que además la palabra "blanca" tenía que ver con el vestuario de los tres hermanitos en la imagen que ella compartió en sus redes, y la utilizó a modo de alegoría. "Hay hipocresía en la sociedad, de querer verte de determinada manera. Esta es la realidad de una sociedad que mira y quiere ser esto", cerró la periodista.

El domingo se dio una cena de Santiago del Moro con los tres finalistas de Gran Hermano 2022 Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares a poco de la gran final del reality, donde los participantes se enteraron de la gran repercusión que tuvo el programa en el público.

Lo cierto es que mientras se daba la comida entre el animador y los finalistas, la periodista Laura Ubfal lanzó un mensaje en Twitter que generó mucho repudio y desató también una ola de memes.

La panelista del Debate de GH refirió la personalidad y el físico de los tres finalistas del reality y causó una fuerte reprobación en las redes, incluso con muchas imágenes donde comparaban su mensaje con el dictador alemán Adolf Hitler.

"La gente eligió tres chicos jóvenes, sanos, bellos. Una sociedad blanca y perfecta. Que gane el mejor. Gran Hermano ya ganó el corazón de todos", escribió la periodista en Twitter, generando mucho rechazo y una catarata de memes.

La periodista recibió muchas críticas por su mensaje e incluso ella interactuó con algunos de los usuarios de la red social que la cuestionaron y otros que entendieron el significado de sus palabras.

