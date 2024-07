El descargo de Martín Cirio por el tremendo desplante de Furia de Gran Hermano

Embed

"No creo que venga, sinceramente. Yo ya le mandé mensaje. He dado mis pasos y siempre que la veo a ella hablar de mí, siento un tufillo, noto algo raro, y no me gusta presionar las cosas", expresó.

Martín recordó que él la bancó cuando estuvo en la casa y no cambiará su opinión sobre su juego en GH, pese a esta negativa. "Lo que no se da, no se da... si no hay buena onda, todo bien. Soy objetivo, a mí me gustó y me divirtió en GH. No me desdigo nada de lo que dije".

Por último, el influencer deslizó que, tal vez, Furia está mal asesorada ya que son varios los lugares a los cuales prefirió no ir para evitar recibir críticas. "No sé qué le habrán dicho... o si le caigo mal. Si es así, está bien. No soy moneada de oro para caerle bien a todo el mundo", cerró.

Ángel de Brito cruzó Furia de Gran Hermano tras su explosiva reacción: "Te están usando y te van a..."

Furia de Gran Hermano estuvo en Se Picó, el ciclo de Gastón Trezeguet en República Z, y disparó contra Ángel de Brito, Yanina Latorre y LAM.

"En LAM son grandes mentirosos. Tergiversan. Tienen una manera de vender que les funciona. Yo soy una persona muy amorosa, entonces ¿por qué venden que soy una violenta?", afirmó.

Además, Furia mencionó a Ángel de Brito y aseguró: "Dedicate a otra cosa, a hablar de cosas más importantes, como que hay un niño perdido. Hay un montón de cosas más importantes en Argentina antes que hablar mal de mí. Dedicate a otra cosa".

En su cuenta de Twitter, el conductor de LAM le dedicó un mensaje contundente a la ex GH: "Hola @FuriaScaglione acá estoy bebé, ¿qué pasa Zulma Lobato?".

Por último, Ángel le dio un consejo a la estratega. "Te están usando, te van a forrear, facturan millones a costa del programa y a Uds les dan chauchas. Abrí los ojos!", advirtió.