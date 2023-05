 El descargo de Tomás Holder tras las filtración de su video íntimo: "Pido perdón"

holder primera reacción.jpeg

En tanto, durante el mediodía de este jueves, tras unas horas de descanso y ante la catarata de comentarios negativos que no dejaban de llegarle, Tomás Holder decidió hacer su descargo en primera persona. "Quería salir a aclarar un par de cosas... Se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo, ¡yo no lo subí! No subiría algo así", afirmó el rosarino desde sus historias virtuales.

En tanto, sobre si le molesta, explicó seguro de sí mismo que no. "Soy muy partidario de que mi cuerpo es un cuerpo de arte, un cuerpo humano". Y agregó que "No hay nada raro. Es sexo, es lo normal", pero dejó en claro que lo que sí le molesta es que "Quizás al tener seguidores más chicos que me siguen, que vean eso de mi parte, no me hace sentir del todo cómodo".

Por último, el futuro participante del Bailando 2023 se disculpó con sus fans. "Les pido perdón si tuvieron que ver eso o si se ofendieron" afirmó el ex hermanito, al tiempo que remarcó que fue algo "Que salió fuera del alcance de mis manos" y disparó filoso: "Hay gente que por un poco de fama hace lo que puede".

La desopilante reacción de Carmen Barbieri al ver el video íntimo de Tomás Holder: "Cuánto hace que..."

Tras la filtración del video íntimo de Tomás Holder teniendo sexo con una mujer, que se viralizó en la noche del miércoles y lo convirtió en tendencia de Twitter, inevitablemente generó repercusiones.

Fue en Mañanísima (Ciudad Magazine) donde comentaron las imágenes en las que se ve al primer eliminado de Gran Hermano 2022 teniendo relaciones con una morocha.

Carmen Barbieri

La conductora, Carmen Barbieri, bromeó cuando se puso a ver las imágenes explícitas. "¡Cuánto hace que no veo una cosa así!", arrojó con humor.

Luego, Carmen continuó alertada por los alaridos propios del acto íntimo de Holder: "No le pongas el sonido. Me voy a desmayar", dijo.