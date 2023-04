El desconsolado llanto de Flor Moyano al hablar de la denuncia por abuso contra Juan Martino: "Ya no sabía cómo decirle que no"

Moyano mencionó que Juan Martino todo el tiempo busca situaciones para avanzar sobre ella. "Para Juan era normal tocarme el cul..., refregar su cuerpo contra el mío o tirarse arriba de mi", sostuvo.

En el piso de LAM, la influencer señaló que, con el correr de los días, ya no podía soportar la convivencia con su compañero. "Se volvió insostenible. Yo no podía ir al baño tranquila. Iba y él quería entrar para querer tocarme, manosearme o hacer algo que yo no quería", afirmó.

Moyano se sintió acorralada y sin forma de evitarlo: "Yo un momento que no tenía voz. Ya no sabía cómo decirle que no, cómo hacerle entender que esas cosas no me gustaban".

La joven explicó que le costó denunciar los hechos porque, al principio, se sentía culpable: "Un día metió el pie en el cu... y yo reacciono muy mal. Ahí me dice que yo era una frígida, que tenía que crecer. Yo me sentía mal. Me sentía culpable. Pensaba: '¿soy yo el problema?'".

Al finalizar, Moyano enfatizó que su compañero nunca entendió su negativa. "Empecé a hacer cosas, como por ejemplo, dormir un poco en su cama y después irme a la mía para que no pasara algo peor. En ese ratito, él aprovechaba y quería sacarme la ropa. Yo le decía que no, se bajaba la ropa y me pasaba su miembro por la espalda y la cola. Por lo bajo le decía que no, que no quería, que estaban las cámaras, todo esto adelante de mis compañeros", concluyó.

La firme postura de Actrices Argentinas tras la denuncia por abuso sexual de Flor Moyano contra Juan Martino

Tras la denuncia de Flor Moyano por abuso contra Juan Martino, su ex compañero de El hotel de los famosos 2, desde el colectivo Actrices Argentinas se refirieron al respecto.

En su cuenta de Instagram, la influencer expresó: "Tengo miedo, no les voy a mentir. Por momentos me siento muy acompañada y eso me da fuerza. Tengo muchísimos mensajes brindándome apoyo, cariño y empatía; y a su vez siento que estoy sola con mi mente y con mi alma", resumió.

En sus redes, Flor Moyano recibió un mensaje de apoyo de parte del colectivo Actrices Argentinas.

"Estamos con vos, Flor”, expresaron desde cuenta oficial de dicha organización, que nació en 2018 bajo el lema “Aborto Legal, Seguro y Gratuito” y cobró notoriedad en la defensa de la denuncia que hizo Thelma Fardin contra Juan Darthes.