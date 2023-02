Flor Moyano amplió la denuncia por abuso contra Juan Martino: "Me siento juzgada por la sociedad"

Embed

Luego, al terminar con su presentación, Moyano volvió a hablar con el programa de Flor de la V. "Lo más complicado es volver a revivir todo lo que ocurrió", remarcó.

La influencer explicó que le pesa mucho la mirada del afuera tras las trascendencia que logró su caso. "Una cosa que es lo sepan mi familia y mis amigos, y que hoy en día se sepa en todos lados con la magnitud que tomó el caso. Me siento valiente, pero juzgada por la sociedad", sostuvo.

Por último, la ex figura de El hotel de los famosos reveló que Martino intentó hablar con ella. "Se comunicó conmigo, pero lo tengo bloqueado de todos lados. No quiero saber nada de él", sentenció.

flor moyano juan martino el hotel de los famosos.jpg

La firme postura de Actrices Argentinas tras la denuncia por abuso sexual de Flor Moyano contra Juan Martino

Hace unos días se conoció que Flor Moyano presentó una denuncia ante la Justicia por abuso sexual contra su ex compañero de El hotel de los famosos 2, Juan Martino.

En un reciente posteo en su cuenta de Instagram, la influencer contó cómo se encuentra, mientras afronta este proceso. "Tengo miedo, no les voy a mentir. Por momentos me siento muy acompañada y eso me da fuerza. Tengo muchísimos mensajes brindándome apoyo, cariño y empatía; y a su vez siento que estoy sola con mi mente y con mi alma", resumió.

En su cuenta de Twitter, Flor Moyano recibió un mensaje de apoyo de parte del colectivo Actrices Argentinas.

image.png

"Estamos con vos, Flor”, expresaron desde cuenta oficial de dicha organización, que nació en 2018 bajo el lema “Aborto Legal, Seguro y Gratuito” y cobró notoriedad en la defensa de la denuncia que hizo Thelma Fardin contra Juan Darthes.