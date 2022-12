El desconsolado llanto de Romina al ver el saludo de sus hijas en Gran Hermano 2022

En el video, la más chiquita de sus hijas le dijo ‘mamá’ por primera vez y eso la terminó de derrumbar. Cuando ingresó al reality, la más pequeña tenía unos meses de vida y ahora al verla más grande y escuchar sus primeras palabras la desmoronó por completo.

Romina observó todo el video envuelta en lágrimas y ya había ingresado al confesionario muy conmovida. Su hija más chica había cumplido un año hace unos días.

"Gracias. Feliz, lo necesitaba. La gorda, cómo habla", le dijo la participante a Gran Hermano tras ver el emotivo saludo de sus hijas.

Y tras salir del confesionario, se soltó con sus compañeros: "Mamá me dijo la chiquitita", dijo, provocando también la emoción de Julieta.

romina uhrig 1.jpg

Tremenda pelea a los gritos de Coti con Romina y Julieta en Gran Hermano 2022

La arriesgada jugada de Coti Romero en hacer la espontánea en la casa de Gran Hermano 2022 marcó un antes y un después en la convivencia con el resto de las chicas.

Ya con la salida de Daniela Celis, una de las elegidas en la polémica espontánea, hace unas horas se dio un fuerte cruce entre Coti, Romina Uhrig y Julieta Poggio. Romina y Julieta cuestionaron fuerte a la correntina por su actitud de hacer la espontánea.

"Se me cayó una persona que creía que era buena persona. Mentirosa", le dijo sin vueltas la ex diputada a la correntina. A lo que la joven dijo con ironía adelante de todos: "Les aviso una cosa chicos: acá no se juega, tienen que prometerle...".

"Callate un poco", le dijo Romina ante los gritos de Coti, quien luego apuntó contra Julieta: "Sabes cómo funciona Gran Hermano, hermosa, princesa".

"Dejá de gritar, estás gritando porque tenés el culo sucio", le advirtió fuerte Disney. "Andá bolu.. no viste nunca Gran Hermano", se defendió Coti.