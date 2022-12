Tremenda pelea a los gritos de Coti con Daniela y Julieta en Gran Hermano 2022

Embed

"Se me cayó una persona que creía que era buena persona. Mentirosa", le dijo sin vueltas la ex diputada a la correntina. A lo que la joven dijo con ironía adelante de todos: "Les aviso una cosa chicos: acá no se juega, tienen que prometerle...".

"Callate un poco", le dijo Daniela ante los gritos de Coti, quien luego apuntó contra Julieta: "Sabes cómo funciona Gran Hermano, hermosa, princesa...".

"Dejá de gritar, estás gritando porque tenés el culo sucio", le advirtió fuerte Disney. "Andá bolu.. no viste nunca Gran Hermano", se defendió Coti.

Tremendo escándalo.

coti julieta daniela.jpg

Marianela Mirra cuestionó la espontánea de Coti en Gran Hermano 2022

La inesperada espontánea de Coti Romero a Julieta Poggio y Daniela Celis, que de igual manera iban a estar nominadas, generó un clima de total tensión dentro de la casa de Gran Hermano 2022.

Lo cierto es que desde su cuenta de Instagram, como viene haciendo, Marianela Mirra, ganadora de Gran Hermano 2007, analizó la arriesgada jugada táctica de la joven correntina.

"Les parece buena la jugada de Coti o alta hijaputez, juego es juego... Pero qué onda ustedes?", planteó Marianela Mirra desde las redes.

marianela mirra coti.jpg

"Me gusta Coti, me hace reír y es diabólica, pero se apuró en hacer una jugada tan fuerte como esta, estás jugadas son las que te instalan en la final o te sacan. Y el juego mis queridos... Vuelve a empezar!", precisó luego.

Y siguió desde sus historias de Instagram: "Y el error está en, lo más triste es que Daniela y Julieta no iban a nominar a Coti, le creían el discurso feminista. Para mí? Ya perdió".

"Vos tenés que tener aliados en la convivencia, cuando te posicionas, recién hacé lo que quieras. Opino lo que se me canta el or..", cerró tajante sobre su visión de lo ocurrido.