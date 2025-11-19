La significativa foto de Marcelo Tinelli con sus hijas que evidencia la fuerte interna en su familia

Lo cierto es que horas después de anunciar el abrupto final de su ciclo de streaming Estamos de paso por Carnaval, el cual duró apenas unas semanas al aire, el animador se mostró acompañado por sus hijas mayores, Micaela y Candelaria, de su primer matrimonio con Soledad Aquino.

Marcelo subió una foto acompañado de sus dos hijas y expresó desde sus historias junto a dos corazones: “Noche de comida con Mica y Cande”. A lo que ambas respondieron desde su cuenta con distintos mensajes.

“Te amo siempre. Incondicional al lado tuyo”, respondió Cande ante la foto que subió su papá a las redes, mensaje que muchos usuarios tomaron como una indirecta a su hermana Juanita. Mientas que Micaela comentó ante la postal familiar: "Los amo”.

En la imagen claro está no aparecen ni Juanita ni Francisco, sus dos hijos de su relación con Paula Robles, ni Lolo el más pequeño del clan, fruto de su amor con Guillermina Valdés.

Por qué terminó el programa de streaming de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli anunció el martes 18 de noviembre que el programa de streaming Estamos de paso que conducía por Carnaval dejará de salir al aire tras estallar el conflicto familiar que vive.

“Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar. Hoy estoy en uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención”, señaló el animador en su cuenta de Instagram.

“Hablé con el equipo de @carnavalstream, y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa ‘Estamos de Paso’ no seguirá emitiéndose por ahora. Volverá el año próximo, con la fuerza y la alegría que este proyecto tan hermoso merece”, indicó el conductor sobre los motivos de la decisión de dejar el programa.

En ese sentido, remarcó: “Agradezco profundamente a quienes nos acompañaron, a mis compañeros de toda la vida, a las nuevas personas que conocí, y especialmente a Carnaval, que me abrió un mundo nuevo y maravilloso”.

Sobre el final de su comunicado, Tinelli indicó que el próximo año habrá novedades en cuanto a su carrera: “Nos espera un 2026 con nuevos desafíos, con heridas cicatrizadas y con mucho trabajo por delante. Con el amor de siempre, gracias. Hasta el próximo encuentro”.