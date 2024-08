El descuido hot de Isabel De Negri en una foto con su hijo que desató una catarata de críticas

isabel de negri.jpg

A muchos de los seguidores de Isabel De Negri les llamó la atención que se levantó la remera por encima del abdomen para dejar entrever un poco su voluminosa delantera.

"Más turbio que el Riachuelo", "¿Tenés que estar en tetas con tu hijo?", “Imaginate sacarte una foto con tu mamá mientras muestra las tetas...”, “¿Es necesario sacarte una foto con tu hijo mostrando las gomas? Mucho morbo, señora”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la ex GH.

Ante el escándalo, Isabel subió un descargo. "Se asustan por ver un pedacito de la teta que se escapa. Pero no se asustan de lo morboso que puede ser solo ver eso y no la sonrisa que tenemos en una foto real , tan real, que me importo tres hue... si me enderecé bastante para una foto", manifestó.

Isabel De Negri reveló su próximo paso tras su participación en Gran Hermano

La exparticipante de Gran Hermano (Telefe) ,Isabel De Negri, estuvo en Socios del espectáculo (El Trece) y reveló qué le gustaría hacer tras su paso por el reality.

Lo primero que quiso saber el conductor Rodrigo Lussich fue cómo vive la popularidad que alcanzó gracias a Gran Hermano. “Lo vivo bien, como si toda la vida hubiese sido una persona del medio”, le respondió Isabel.

“Me encantan las cámaras así que para mí es un placer cada vez que me invitan a un programa. Tengo muchos deseos de hacer cosas que postergué durante una vida porque tuve una familia, tuve hijos, tengo nietos”, afirmó.

Y agregó: “Soy somelier, tengo una vinoteca hace 21 años, doy charlas sobre vinos y les enseño a tomar vino. He viajado a distintos lugares del mundo para aprender, para vinificar, para ver un montón de cosas que sería largo de explicar porque el mundo vitivinícola es una constante evolución”.

"¿Qué fue eso que postergaste?", le consultó Mariana Brey. “Y cuando tenía 17 años fui Miss Colegiala en La Plata, se me abrieron unas puertas en aquel antiguo Canal 13, Canal 9, Canal 11 y bueno... me casé muy joven. A los 20 años ya tenía un hijo, a los 24 tenía dos y me dediqué a eso”, contó.

Ahí, le preguntaron si su marido le había pedido que se dedicara a ser ama de casa. “No, nadie me dice lo que tengo que hacer, hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, esa es mi frase”, aseguró.