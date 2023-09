El descuido hot de una famosa en el Bailando 2023

Embed

"No soy una bailarina, pero bailé como pude. Se me escaparon las tetitas para todos lados", expresó Eva, decepcionada por no haber podido lucirse al 100 con su coreo.

De todos modos, la modelo anticipó que seguirá esforzándose para poder deslumbrar en la próxima gala. “Vamos a sorprender… vamos a sorprender para bien”, prometió la diosa.

Pese al esfuerzo, Eva Bargiela se fue de la pista con un puntaje bajo, 8 puntos. Ángel de Brito y Marcelo Polino le pusieron 0, Moria Casán le dio un 8 y Pampita tuvo el voto secreto.

Lucca Bardelli se postuló para el Bailando 2023 ¿con la enemiga de Julieta Poggio?

Lucca Bardelli cobró notoriedad luego de Gran Hermano 2022. Aunque no fue participante del reality, su novia, Julieta Poggio, fue una de las figuras que ganó más fama en el programa y, por consiguiente, él también cosechó popularidad.

Anoche, el ex de la modelo y actriz estuvo en el estudio del Bailando 2023. En una nota para las redes del certamen, el joven reconoció que no descarta participar del programa de Marcelo Tinelli.

"Vine a ver... pero puede ser. No sé la verdad. No me anoté ni nada", expresó Lucca cuando le preguntaron por la posibilidad de sumarse a la competencia. "Es la primera vez que vengo", comentó.

Para no pecar de fanfarrón, el ex de Julieta Poggio advirtió que no es muy bueno para la danza. "Soy de madera. No aprendí nada de Juli", manifestó el muchacho.

Por último, al momento de dar el nombre de una figura para bailar en la pista, Lucca sorprendió. "¡Coty!", exclamó, pero cuando le repreguntaron si estaba seguro recapacitó: "No, mentira... no sé la verdad, no te digo nadie porque ni idea", cerró.