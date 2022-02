El desesperado audio de Fabián Gianola: "Las necesito, no me abandonen..." 

"No me dejen solo, las necesito", "No me abandonen", fueron algunas de las fuertes frases que Gianola le dijo a su entorno el cual no es muy grande.

fabian gianola.jpg Fabián Gianola

La causa judicial de Fabián Gianola, iniciada por las denuncias de abuso sexual de cinco mujeres, se complica por la inesperada renuncia de sus dos nuevas abogadas, Evelyn Gabriela Andriozzi y Stella Maria Tomizzi.

Si bien el actor había contratado a las letradas hace pocas semanas, después de prescindir de los servicios de Federico Schumacher y Diego Onorati, Andriozzi y Tomizzi presentaron su renuncia y la defensa quedó a cargo del Dr. Adrian Tenca.

En diálogo con el panelista de "Nosotros a la Mañana", Pampa Mónaco, las doctoras explicaron la razón de su dimisión al polémico caso que tiene a Fernanda Meneses, Viviana Aguirre, Griselda Sánchez y dos mujeres cuya identidad permanece privada como denunciantes.

"Renuncio por cuestiones netamente personales y no en relación a mi cliente, a quien estimo, pero discrepo con el otro defensor, el Dr. Tenca. Renuncio al cargo por distintos motivos", comenzó Tomizzi a través de un mensaje al conductor de Crónica HD.