El desesperado llanto de Mery del Cerro tras ser eliminada en MasterChef Celebrity

Mery del Cerro elimminada MasterChef Celebrity 1.jpg Mery del Cerro, la última eliminada de MasterChef Celebrity antes de las semifinales de esta tercera edición del reality de Telefe.

Su presentación fue un hueso de tuétano con almendras, perejil, cebolla morada, puré de berenjenas y pan de ajo, que si bien de sabor estaba rico, según los jurados no terminó de convencer -al igual que el plato de Fonzi-, y como un participante debía irse le tocó a ella. Tanto Martitegui, como Betular y de Santis tuvieron palabras amorosas para con Mery del Cerro, destacando su gran evolución a lo largo del concurso, su dedicación y su estudio para haber llegado a ser una de las 5 mejores de esta edición. Pero la modelo no pudo contener el llanto desconsolado en ningún momento.

Y al momento de agradecer, con la voz entrecortada Mery admitió "Al principio entré subestimando un poco la cocina y creyendo que se me iba a hacer más fácil, y la verdad es que no... Me llevo un gran aprendizaje de todos ustedes. (…) Estoy muy contenta, de verdad. Gracias, porque si hay algo que me pasó acá fue haber crecido como persona en todos los aspectos de mi vida”. Al tiempo que concluyó “De no saber empanar una milanesa, de repente estoy entre los cinco mejores, y eso, para mí, es un montón”.

Mery del Cerro tuvo problemitas en MasterChef Celebrity y las redes no la perdonaron

En la primera gala de eliminación de la tercera temporada de MasterChef Celebrity, allá por noviembre de 2021, los participantes tuvieron que hacer un plato tan tradicional de la cocina argentina, como son las milanesas. Pero quedó claro que varios de los participantes no tenían experiencia en la preparación. Una de ellas fue Mery del Cerro quien, si bien logró terminar su plato, durante los 60 minutos de la competencia culinaria, quedó demostrado que no tenía la menor idea cómo empanarlas, y en minutos estallaron los memes burlándose de ella.

Embed Vivir de pedo nivel Mery del Cerro. pic.twitter.com/yzxKqPicKQ — Big Boss (@Bigbossdice) November 16, 2021

Los seguidores de MasterChef Celebrity se volcaron rápidamente en Twitter para exponer a Mery del Cerro, donde ella misma durante el programa reconoció que se le pagaba todo y no lograba empanar sus milanesas. Así, el usuario @Bigbossdice no tuvo mejor idea que grabar ese momento y compartirlo en la red social, asegurando "vivir de pedo nivel Mery del Cerro". Así como @juancis recreó un cruce de la participante con su compañera Luisa Albinoni sobrepasada por los nervios, "Luisa: Mery necesitás ayuda - Mery: no me hableeeeen - Yo viendo que Mery del Cerro trató mal a Luisa".

mery del cerro milanesas meme 1.jpg Algunos de los memes que estallaron en las redes al ver que Mery del Cerro no sabía empanar una milanesa en la primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity 3.

En tanto, otro usuario también se burló de la modelo en la red social del pajarito asegurando "El nivel de milipili de Mery del Cerro nunca imaginé" junto con emojis de asombro y horror al mismo tiempo.

mery del cerro milanesas meme 2.jpg Algunos de los memes que estallaron en las redes al ver que Mery del Cerro no sabía empanar una milanesa en la primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity 3.

Así como también hubo quienes se mofaron debido a que la participante de MasterChef Celebrity 3 golpeaba la carne en lugar del pan rallado, quedando claro que en su vida empanó una milanesa. Pero así y todo, Mery del Cerro logró superar la prueba y seguir en competencia ya que fue José Luis Gioia el primer famoso en quedar fuera de concurso.