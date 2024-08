El desesperado llanto de Sofía Jujuy Jiménez por un problema doméstico: "Necesito ayuda"

Sin embargo, decidió ponerle humor a su preocupación y aun con los ojos llorosos bromeó: “Soy literalmente yo en mis vínculos amorosos, necesito ayuda”.

Embed

Finalmente, luego de un rato, llevó tranquilidad a sus seguidores y aseguró que lograr solucionar la situación. "Me terminé lastimando un poquito pero bien!", actualizó.

"Están todos los palitos, flojitos, pero están! Gracias por la contención del otro lado, ¡son lo más! No sé qué haría sin ustedes", cerró agradecida por la ayuda de los internautas.

SOFIA JUJUY TENDER

Sofía Jujuy Jiménez, tajante sobre las versiones de su intento de conquista a Rodrigo de Paul: "Horrible"

A fines de mayo pasado, Rodrigo de Paul pasó por Buenos Aires para festejar su cumpleaños antes de concentrarse en la Copa América, y lo hizo con una explosiva fiesta en Puerto Madero repleta de influencers, modelos y muchos amigos. Y entre ellos estuvo Sofía Jujuy Jiménez, quien horas después fue relacionada con el ex de Tini Stoessel.

Pasados ya varios días, la modelo jujeña se refirió en Socios del espectáculo (El Trece) a la versión del posible affaire con el futbolista y fue tajante. “Cualquiera que me relacionen... Horrible, no me gustó nada, ni el zócalo, ni que inventen una cosa así, malísimo”, disparó picante.

Así como también detalló: “Nada que ver... Encima teníamos el show de Emilia Mernes, que yo fui con todos los chicos de Rumis, Lizardo y todo el grupo de amigos que son los más. Y de ahí fue ‘che, está el cumpleaños, Rodrigo’”.

Rodrigo de Paul rumores Jujuy Jiménez - captura Socios del espectáculo.jpg

En ese momento, Jujuy disparó contra quienes deslizaron que había intentado conquistar a De Paul en esa fiesta. “Para mí es como que tienen la necesidad de armar alguna historia, inventar. Quizás quisieron como desviar alguna noticia, información, no tengo ni idea”, sentenció.

Y como para dejar claro que apenas saludó al cumpleañero y nada más, remarcó: “Fue la típica de ‘hola, feliz cumple’, y chau. O sea, en el cumpleaños había un montón de gente”. Así, cuando el cronista describió a Rodrigo de Paul como un soltero codiciado, Sofía lanzó presumida: “¡Yo soy una soltera codiciada!”.

Por último, la modelo aclaró que actualmente está "conociendo a otra persona", y deslizó picante: “No me metería ahí para nada, de ninguna manera, no me interesa”. “No hay que generalizar, eso es real. Pero el futbolero me genera tramposo. No sé, desconfío mucho”, concluyó Jiménez.