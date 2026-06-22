Roly Serrano reaccionó fuerte por las críticas a su novia 44 años menor: "No tienen..."

En su mesa del domingo 21 de junio, Juana Viale recibió las visitas de los actores Roly Serrano, Esteban Lamothe, María Marull, la doctora Virginia Busnelli y el mentalista e ilusionista Agustín Canolik.
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El actor Roly Serrano manifestó su incomodidad ante algunos comentarios en redes por su relación con Candelaria, que tiene 44 años menos que él.
En su mesa del domingo 21 de junio, Juana Viale recibió las visitas de los actores Roly Serrano, Esteban Lamothe, María Marull, la doctora Virginia Busnelli y el mentalista e ilusionista Agustín Canolik.
En la charla en Almorzando con Juana (El Trece), la conductora le consultó directamente a Serrano si le molestan los comentarios en redes tras conocerse sobre su vínculo sentimental con Candelaria Saldaño Vicente, quien tiene 27 años.
"¿Te molesta que hablen de la diferencia de edad con tu novia?", indagó Juana Viale. Y el artista de 71 años fue contundente con quienes lo cuestionan en redes sociales al meterse con su noviazgo.
“Si, las cosas que dicen en redes sociales, pero de cada 100 personas, dos o tres. No tienen vida propia entonces se dedican a los demás”, lanzó firme Roly Serrano.
Y agradeció además a quienes apoyan su relación: "El resto nos mira y nos dice cosas tan hermosas y agradecemos a todas esas personas que nos hablan bien".
Sobre este presente que atraviesa con Candelaria, el actor marcó entusiasmado: "Es enorme, nunca pensé que podía volverme a enamorar a los 71 años. Yo pensé que ya estaba, que ya viví la vida y disfruté lo más que pude. Y de pronto sentir que había más amor...".
Si bien le restó importancia a los comentarios, el artista dejó en claro que le molestan algunos comentarios negativos que observó en la virtualidad tras conocerse de su nuevo noviazgo.
En el segmento La Picada del Chimento del programa Infama (América Tv), la periodista Noelia Santone contó que Roly Serrano está en pareja con Candelaria Vicente, una productora teatral de 26 años, con quien habría comenzado una relación en los últimos meses.
Según se informó en el programa que conduce Marcela Tauro, la pareja fue vista muy cercana durante el casamiento de Coco Sily, donde compartieron gran parte de la celebración juntos.
Aunque ninguno de los dos habló públicamente del vínculo, la diferencia de edad (44 años) no pasó desapercibida y rápidamente generó repercusión en el mundo del espectáculo.
El romance se habría consolidado en un momento especialmente sensible para Roly Serrano, atravesado por un proceso personal complejo. De perfil bajo, el actor eligió mantenerse alejado de las cámaras y no hacer declaraciones sobre su situación sentimental.E
El amor habría naciedo en Córdoba en el marco de compromisos laborales. La joven está vinculada al ambiente artístico y colabora con Nazarena Vélez en la producción teatral que se presentó en el verano en Carlos Paz, Suspendan la boda. De acuerdo a lo que se comentó al aire, la relación avanzó rápidamente.