Roly Serrano reaccionó fuerte por las críticas a su novia 44 años menor: "No tienen..."

Y agradeció además a quienes apoyan su relación: "El resto nos mira y nos dice cosas tan hermosas y agradecemos a todas esas personas que nos hablan bien".

Sobre este presente que atraviesa con Candelaria, el actor marcó entusiasmado: "Es enorme, nunca pensé que podía volverme a enamorar a los 71 años. Yo pensé que ya estaba, que ya viví la vida y disfruté lo más que pude. Y de pronto sentir que había más amor...".

Si bien le restó importancia a los comentarios, el artista dejó en claro que le molestan algunos comentarios negativos que observó en la virtualidad tras conocerse de su nuevo noviazgo.

Cómo se conocieron y quién es la nueva y joven novia de Roly Serrano

En el segmento La Picada del Chimento del programa Infama (América Tv), la periodista Noelia Santone contó que Roly Serrano está en pareja con Candelaria Vicente, una productora teatral de 26 años, con quien habría comenzado una relación en los últimos meses.

Según se informó en el programa que conduce Marcela Tauro, la pareja fue vista muy cercana durante el casamiento de Coco Sily, donde compartieron gran parte de la celebración juntos.

Aunque ninguno de los dos habló públicamente del vínculo, la diferencia de edad (44 años) no pasó desapercibida y rápidamente generó repercusión en el mundo del espectáculo.

El romance se habría consolidado en un momento especialmente sensible para Roly Serrano, atravesado por un proceso personal complejo. De perfil bajo, el actor eligió mantenerse alejado de las cámaras y no hacer declaraciones sobre su situación sentimental.E

El amor habría naciedo en Córdoba en el marco de compromisos laborales. La joven está vinculada al ambiente artístico y colabora con Nazarena Vélez en la producción teatral que se presentó en el verano en Carlos Paz, Suspendan la boda. De acuerdo a lo que se comentó al aire, la relación avanzó rápidamente.