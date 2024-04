El peligroso episodio que vivió Sofía Jujuy Jiménez en México: "Estoy en shock"

En la conversación, la modelo le preguntaba el precio del servicio y se puede ver que el hombre le responde: “Yo quiero que me pagues de otra forma, ¿tu puedes?”. Acto seguido, Sofia le preguntó a qué se refería y él deslizó: “Digo que si puedes pagar con una noche de pasión”.

Minutos más tarde, ella realizó un descargo a través de un video y expresó: "¿Pueden creer? Es peligrosísimo, un horror. Desubicadísimo total. ¿Qué le pasa? Imagínense si iba yo sola o mi prima o mi hermana sola y te agarra este loco, desubicado".

"Encima habíamos sentido que era buena onda, por eso le pedimos el celular. A todo esto, fue mandado por la persona que yo contraté para hacer surf, que no tiene nada que ver porque qué se iba a imaginar... Estoy cómo en shock, que bronca, estábamos indignadas. Nos pareció un horror, muy triste y peligrosísimo", concluyó.

Sofía Jujuy Jiménez reveló que un jugador de la Selección Argentina le escribió y borró el mensaje

Sofía Jujuy Jiménez está disfrutando su soltería luego de su escandalosa separación de Bautista Bello y en su visita al programa Socios del espectáculo, El Trece, la modelo contó que un futbolista de la Selección Argentina le escribió por redes pero luego borró el mensaje.

“Me importa que trabaje, eso seguro, porque no estoy para mantener a nadie más”, indicó la morocha sobre los aspectos de un hombre que tiene en cuenta para conocerlo más.

Y amplió: “No me fijo en el rubro, pero sí me pasa que para estar con alguien necesito que esa persona me genere algo, que me pase algo. No importa qué hace, pero sí que trabaje".

Ahí, Rodrigo Lussich le consultó: "¿Es cierto que te tiró mensaje alguien de la Selección?”. Y Jujuy afirmó: “Sí, sí, hubo algún mensajitos pero no respondí. Lo leí de esa forma en la que no aceptas la solicitud entonces queda como no leído. No se enteró que lo vi”.

Y contó cómo se dio cuenta que el futbolista de La Scaloneta había borrado lo que le escribió a ella: “Cuando le quise mostrar a una amiga quién me había escrito, lo había borrado".

"Igual, yo creo que ellos tiran y tiran a ver qué pasa y si pica alguien. No me parece mal, hoy todo se maneja un poco así”, observó Sofía Jujuy Jiménez, quien se definió como “chapada a la antigua” y que prefiere el contacto cara a cara más que por redes sociales.