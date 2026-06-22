La furia de Juanita Tinelli con la mamá de su ex Bautista por críticar a Paula Robles: "Tu hijo tiene..."

En ese sentido, reconoció: "Si estamos hablando de un tema que arrancó todo por mi porque hice una llamada porque la verdad me maltrataron del boliche y este estúpido también, ¿por qué sale todo y encima habla la madre? Tu hijo tiene 21 años".

De esta manera, Juanita Tinelli respaldó a su madre Paula Robles tras el malestar manifestado por la familia de su ex, de quien se separó en noviembre del año pasado.

El profundo mensaje de Juanita Tinelli por Paula Robles ante las críticas de la familia de Bautista Cuiña

Juanita Tinelli compartió una significativa imagen con su mamá Paula Robles y un contundente mensaje tras los cuestionamientos recibidos por parte de la familia de Bautista Cuiña.

La joven compartió un claro mensaje en apoyo a su madre y también pidió prudencia cuando se tocan ciertos temas en los medios.

"La salud mental no es material de entretenimiento, ni de chimento, ni de diagnóstico público. No se puede hablar de la salud emocional de una persona con tanta liviandad, con tanta impunidad y con tanta crueldad, como si detrás no hubiera una vida real", comenzó su posteo la joven.

"Opinar no habilita a inventar. Tener un micrófono, una cuenta o una cámara no convierte a nadie en profesional de la salud mental", cuestionó.

"Y diagnosticar, insinuar o instalar versiones sobre el estado emocional de alguien sin conocimiento, sin autoridad y sin responsabilidad es violencia", continuó Juanita Tinelli su descargo.

Y remarcó: "No voy a discutir mi vida ni la de mi mamá en el terreno de la agresión. Pero sí voy a marcar este límite con absoluta claridad: basta de usar la salud mental como arma para humillar, ensuciar o destruir a una persona públicamente".

"Hay temas que exigen respeto, cuidado y humanidad. Quien no puede hablar desde ahí, debería guardar silencio. Mas humanidad y amor por favor. Te amo mamá", cerró su posteo en redes Juanita Tinelli.