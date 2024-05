El desesperado pedido de Zulma Lobato en su peor momento tras ser violentamente asaltada

“Me tengo que operar de la vista. Estoy casi ciega porque el otro día fui al banco a sacar plata y cuando salí de ahí el chorro que me robó no se conformó con eso, porque eran 20 mil pesos lo que saqué, me tiró gas pimienta y me hizo perder la visión del ojo derecho”, reveló a través de un audio en el programa Ovejas Negras.