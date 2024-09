El desesperado reclamo del hijo de Pappo a Javier Milei por su duro presente económico

“Señor presidente, mi nombre es Luciano Napolitano, estuve detenido por una falsa denuncia. Le escribí y nunca me respondió. Yo confié en usted antes de que fuera presidente", expresó.

A su vez, en el mismo video, señaló: “Soy músico, no tenemos para comer. Esa es la realidad, hay gente que realmente no tiene para comer. Me puse contento cuando usted asumió porque fui un preso político. Casualidad, usted asume y yo quedo libre".

“Sinceramente, si usted tiene algo que le sobre, ¿no nos podría tirar un hueso a los que no tenemos? Hay bandas que tienen el título de “rock” y no hacen rock. Yo soy rock. A mí me escriben un mensaje y lo respondo, no creo que porque ahora sea Presidente se olvide de nosotros. Yo tengo una deuda millonaria", suplicó.

Cabe destacar, que Luciano Napolitano debía cumplir una condena por violencia de género hasta enero del 2025, pero fue liberado en diciembre siendo absuelto en la causa.

Embed

La dolorosa carta de Soledad Aquino contra Javier Milei tras mostrar cuánto le costó un medicamento

La exmujer del conductor Marcelo Tinelli, Soledad Aquino, utilizó este martes sus redes sociales para escribir una carta abierta al presidente Javier Milei y mostrar cuánto le salió un medicamento que incluía el descuento de PAMI.

En 2021, la mamá de Cande y Mica Tinelli recibió un trasplante de hígado y desde ese momento debe tomar una costosa medicación que actualmente vale más de 100 mil pesos.

"Sr. Javier Milei, llego de la farmacia, de comprar mis medicamentos post trasplante y con descuento de PAMI que usted lo bajó, pagué esto", comenzó escribiendo en el pígrafe de la publicación de Instagram donde mostraba el ticket que tenía impreso el monto: 107.282,15 pesos.

"Vi gente mayor llorando y devolviendo medicación, y ni le cuento cuando voy al almacén y la gente devuelve comida... Esto es un horror", expresó muy angustiada.

Por último, Soledad se preguntó: "¿Por qué pagamos siempre nosotros? Piedad, piedad... Ahora que se hizo judío piense en los cristianos... Dios lo bendiga y ame".