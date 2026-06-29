Susana Giménez viajó a Miami para alentar a la Selección y hacer el especial con Marley: las fotos

Los rumores siguieron: "Se habló de un íntimo con Antonela Roccuzzo, que ibas a hacer un especial", le comentaron. Susana contestó con su estilo inconfundible: "Ay, mi amor, ojalá, ojalá. No sé lo que habrá arreglado Fede (Levrino)".

Más tarde, Yanina Latorre, desde el estudio, aportó más datos: "Susana iba a hacer en realidad no un especial, iba a ir a la cancha con Celia Messi, la mamá de Leo, a ver el partido invitada a su palco, porque ellas son amigas, tienen onda, y ellos iban a tratar de gestionar una nota que nunca les van a dar. Los Messi, naturalmente no hablan, y menos por cábala durante un Mundial".

Por último, aclaró que Celia y Jorge Messi no viajarán: "Estaba invitada en el caso de que Celia fuera al palco con ella, pero finalmente Celia no viaja. Celia y Jorge siguen acá en Argentina. Jorge está bien, está fuera de peligro, está estable, ya está fuera de la clínica, pero creían que iba a poder viajar y no viajan. Creo que sí los Messi o la van a invitar o Celia le habrá conseguido para que Susana vaya al partido, pero no lo va a ver con Celia, lo va a ver con Marley".

R. S. FOTOS

Qué hacía Susana Giménez en el boliche donde Juanita Tinelli fue agredida por su ex

La noche porteña volvió a ser escenario de polémica. En las últimas horas, una coincidencia sorprendió: Susana Giménez estuvo en el mismo exclusivo local gastronómico y bailable donde, horas más tarde, se habría producido el incidente que derivó en la denuncia de Juanita Tinelli contra Bautista Cuiña por presunta violencia de género.

De acuerdo con la presentación policial, la hija de Marcelo Tinelli relató que durante una discusión en Costa 7070, reconocido espacio de la Costanera Norte, habría recibido “un golpe en la cara” por parte de su expareja.

Aunque en el momento de la denuncia no se constataron lesiones visibles, la Justicia intervino de inmediato y abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido. El procedimiento se inició cerca de las 5.20 de la madrugada, con el pedido de acceso a las cámaras de seguridad y la toma de testimonios de empleados y testigos presentes.

En paralelo, las redes sociales se llenaron de imágenes de Susana Giménez en el mismo lugar. La diva había asistido al boliche junto a Teté Coustarot y Teresa Calandra, compartiendo una cena en el sector gastronómico y permaneciendo allí hasta pasadas las dos de la mañana. Todo indica que su presencia fue anterior al episodio denunciado por Juanita.

Así, aunque Susana estuvo en el mismo espacio donde se desató el conflicto, no presenció de manera directa la situación que hoy está bajo investigación judicial.

Por otro lado, desde el entorno de Bautista Cuiña surgió una versión alternativa. Según esa mirada, habría sido Juanita quien se acercó a su expareja y hasta se habría besado con su nueva pareja delante de él. Tras pedirle que se retirara, el joven habría terminado rasguñado y decidió abandonar el lugar de inmediato.