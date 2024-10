El desgarrador audio que La Tota Santillán le envió a su hija antes de su muerte

La hija de La Tota Santillán indicó que “el vínculo que teníamos era porque yo lo cuidaba. Veía cosas que no me gustaban y se las comentaba. Y él sabía y no decía nada, o sea, él prefería y elegía a esa persona”.

“Ahí estaban nuestros enojos como padre e hijos”, recordó Daniela la relación con su papá. El panelista quiso saber “cuál fue el último mensaje que recibiste de tu viejo… Lo tenés en el celular”.

La Tota dice en el audio “Papá te ama, ¿sabés? Te amo con toda el alma hija, saludos a mi nieta”. “Martina, Santino, los quiero, los amo. Cuídate hija. Después hacemos una videollamada si querés”, finaliza el mensaje Santillán al despedirse de sus nietos.

Daniela reconoció llorando que iba a extrañar “la mirada que tenía conmigo, nadie me va a mirar así. Me miraba con mucho amor, siempre orgulloso”.

“Todos los días me despertaba a la mañana con un ‘te amo, hola mi amor’. Tener que escucharlo solamente en un mensaje y si me llegan a robar el celular me muero. Es eso. Para mí va a ser muy difícil no tenerlo”, cerró la hija de La Tota Santillán.

Las impactantes fotos de cómo quedó la casa de la Tota Santillán tras el incendio

El cantante y conductor Daniel La Tota Santillán fue encontrado el domingo muerto en su casa de Castelar y este martes se conocieron las imágenes del interior de su casa afectado por el incendio que acabó con la vida del famoso.

Las fotos salieron a la luz luego del trabajo de los peritos en el domicilio del cantante y muestran las paredes del living completamente ennegrecidas y algunos muebles carbonizados.

En una de las imágenes, también se puede un aire acondicionado destruido y colgando de los cables, que remite a la hipótesis de que el fuego incidió por un cortocircuito en el aparato.

Cabe destacar, que la autopsia reveló que el mediático padeció síndrome asfíctico y tenía el 90 por ciento del cuerpo quemado. Además, el informe preliminar de autopsia determinó que el cuerpo no tenía signos de defensa.

casa de la Tota Santillán incendio

