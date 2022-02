El desgarrador comentario de Marta Fort tras enterarse de la muerte de Gustavo Martínez

Sin entender mucho lo que había pasado, cuando le comunicaron la noticia Marta no dudó en sentirse mal y preguntarle a su abogado César Carozza si fue culpa de ella. "Marta preguntó si era culpa de ella. Eso me lo preguntó a mí", contó el letrado.

Horas después, desde su cuenta de Instagram la joven comunicó: "Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada, no escuché nada, ni sospeché nada, porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que vaya a pensar que podía hacer lo que hizo".

gustavo202.jpg

Trascendió un chat de Gustavo Martínez que advertía que estaba pasando un mal momento

Gustavo Martínez tomó una terrible decisión de lanzarse por la ventana del piso 21 del departamento que compartía con los mellizos Marta y Felipe Fort en plena madrugada del miércoles. El personal trainner, que era el tutor legal de los hijos de Ricardo Fort desde su muerte en 2013.

Martínez estaba pasando un mal momento: le habían detectado un principio de alzheimer y su trabajo sobre el cuidado de los mellizos terminaba la semana que viene cuando, el viernes 25 de febrero, cumplían 18 años y tenían pensado emigrar rumbo a Miami para iniciar una vida allí.

Gustavo Martínez había advertido a su sobrino lo mal que estaba. El chat lo difundió Daniel Ambrosino y allí la ex pareja de Ricardo Fort advertía: "No sé qué hacer, estoy como sin rumbo. Estoy en un lugar que parece que, lo único que hay que hacer, son cagadas”.

Y, agregó: “No me abandones. Me siento solo, estoy en un mundo de mierda, no voy a hacer nada. La gente que me rodea es un asco".