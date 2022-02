La jefa de prensa de la familia Fort sobre la muerte de Gustavo Martínez: "Que estaba en estado de abandono es..."

En diálogo telefónico con América Noticias, Román admitió que "Los chicos, ambos, transitan el dolor de una manera diferente. Felipe, en este caso, tuvo que ver con la ira claramente", al tiempo que dejó claro que a "Ambos se les suicidó el padrino al lado de ellos. Entonces no se trata solamente de hablar de un abandono, de que ellos puedan agarrar y sentir 'mi padrino, la persona en quien mi padre confió para el resto de mi vida me acaba de abandonar por decisión propia', sino que encima lo hizo con ellos dentro de su casa".

Pero hay un punto en el que Román hizo foco, y tuvo que ver la supuesta situación de abandono de Martínez de la que hablaron sus sobrinos. "Eso de que Gustavo estaba en estado de abandono por parte de la familia es absolutamente mentira. Gustavo estuvo absolutamente cuidado, tanto por la familia de sangre de Ricardo como por Marisa, que es la persona en la que también Ricardo designó el cuidado de Marta y Felipe; César Carozza que es el abogado de los chicos y por mí", afirmó.

Y con relación a que Gustavo siempre estaba solo en las fiestas, explicó que tenía que ver con que "Los chicos desde siempre viajan para las fiestas, y Gustavo no quería viajar más a Miami porque le traía recuerdos de Ricardo. Entonces Gustavo se quedaba solo en las fiestas por decisión de él, nadie lo dejaba de lado".

"Gustavo Martínez se mató porque no tenía plata" y hubo "abandono de persona"

Dos testimonios fuertes en el ciclo A la tarde de América Tv develaron detalles del suicidio de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y tutor de sus hijos Martita y Felipe. Así, en el programa que conduce Karina Mazzocco, Luis Ventura y Guido Süller le apuntaron a la familia de Ricardo Fort por la decisión que tomó Gustavo Martínez al quitarse la vida.

"Es fácil hacernos los distraídos, vamos a los hechos, Gustavo Martínez en vida siempre fue un discriminado por la familia Fort, dicho por Ricardo Fort, me lo dijo a mí, los pibes son así porque le ponen fichas, estaban los ricos y los pobres. ¿Quién era pobre? Gustavo Martínez. ¿Cómo se murió? Pobre. Y se mató porque no tenía un sope en el bolsillo, por no haber sumado la opulencia, el glamour, la fiesta, los viajes...", expresó el panelista y periodista Luis Ventura. Y agregó: "No estoy responsabilizando a la familia Fort, solo estoy contando la verdad. Yo no juzgo, yo narro".

Por su parte, Guido Süller fue un poco más allá: "Puede ser que haya un responsable. Puede haber un responsable de la tristeza profunda que tenía, Felipe tiró como que pasaban cosas que no iba a contar porque no era el momento. Ahí estás abriendo un abanico de posibilidades. Ellos no son chicos. Ya tienen 17 años".

Y sentenció: "¿Saben qué pienso yo? Pienso que hubo abandono de persona. Directamente. Gustavo se empezó a deteriorar en los últimos años. No sé si tenía asistencia psiquiátrica".