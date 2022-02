Trascendió un chat de Gustavo Martínez que advertía que estaba pasando un mal momento

image.png

Gustavo Martínez había advertido a su sobrino lo mal que estaba. El chat lo difundió Daniel Ambrosino y allí la ex pareja de Ricardo Fort advertía: "No sé qué hacer, estoy como sin rumbo. Estoy en un lugar que parece que, lo único que hay que hacer, son cagadas”.

Y, agregó: “No me abandones. Me siento solo, estoy en un mundo de mierda, no voy a hacer nada. La gente que me rodea es un asco".

image.png

La escalofriante amenaza de Gustavo Martínez antes de suicidarse

La muerte de Gustavo Martínez sorprendió a todos esta mañana. La ex pareja de Ricardo Fort de 53 años decidió arrojarse esta madrugada desde el piso 21 del departamento que vivía con los hijos del empresario chocolatero: Felipe y Martita.

Aseguran que en los últimos días el carácter del hombre había cambiado mucho, estaba depresivo. Uno de los motivos, según trascendió, es que el próximo 25 de febrero los mellizos cumplirán 18 años y ya no quedarán bajo la tutoría de Martínez, lo que pidió Ricardo antes de morir en 2013.

Ambos jóvenes aseguraron que al llegar a la mayoría de edad se irían a vivir a Miami, la ciudad que amaba su padre y donde creen que tendrán un mejor futuro. Entonces, la cercanía de la fecha generó -al parecer- un fuerte bajón en Martínez, que tenía "pánico" de quedarse solo.

"Necesito estar fuerte por los chicos. Trato de no caerme, pero hay momentos que no puedo sostenerme", dijo en el momento de la muerte de Ricardo.

Unos días antes de lanzarse por el balcón, Gustavo le habría manifestado a Felipe que iba a hacerlo. “Hace días se encontraba deprimido en virtud que los mismos cumplirían mayoría de edad agregando que mencionaba querer arrojarse del balcón”, dice el reporte policial.