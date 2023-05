El desgarrador llanto de Luis Ventura al recordar su amistad con Jorge Rial: "No me quiero poner así..."

"Firmé, no miré, no se si era cierto o no era cierto y ese papel no lo vi nunca más. Me hice responsable y si a Rial le pasaba algo, yo me iba a ocupar de la vida de sus hijas", rememoró.

"¿Por qué lo querés tanto a Rial", le preguntó directa Karina Mazzocco, y Ventura no lo dudó: "Porque disfruté 35 años de mi vida, valoro todo el laburo que me dio, yo le devolví con la misma moneda todo lo que jugué salvo que en la última mano me cantó 33 y me fui", sentenció y recordó los momentos más lindos con el conductor de Argenzuela (C5N).

"Todos los momentos, sobre todo cuando éramos dos pulguientos y muchas veces teníamos que juntar monedas para ir a comer una porción de pizza", dijo emocionado.

Luis Ventura y Jorge Rial, una amistad que trasciende la tevé

El más difícil y más dolor me causó fue, mirándolo de lejos, recordar lo que nos dijimos en ese camarín en ese último programa. Yo sabía que me boleteaba, había mucha gente pidiendo mi cabeza. Y en ese momento que me lo dijo vino envuelto de otras cosas que no me gustaron.

"¿Ustedes fueron socios?", le preguntó Tartu, y Ventura aseguró: "Yo firmaba todo, no me fijaba. ¿Te creés que a un amigo le voy a contar las costillas?".

"Tenemos un vínculo diferente, no nos hablamos, no nos vemos, no nos preocupamos o nos preocupamos y nos hacemos lo que no sabemos", reflexionó, y se quebró luego de que Tartu recuerde algunas cenas que compartió con Rial, en las que sólo hablaba bien de Ventura y jamás lo criticó.

"No es querer sólo a Rial, es querer a un grupo de gente. Me duele que no haya vuelto al Corralón, porque nos llenaban el plato de morfi. Pero no me quiero poner así, me van a salir cosas de sabor amargo, cosas jodidas, y que no haya vuelto me dolió".