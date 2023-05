Luis Ventura reveló por qué Silvia D'Auro desapareció de la vida de Rocío y More Rial: "Ellas no quisieron..." 

Frontal y directo como siempre, Ventura explicó que "No desapareció, ella sigue viviendo" tras la separación de bienes. En tanto, sobre la nula relación con las chicas confió: "No sé si corresponde que yo cuente. Ante todo, fue una decisión de las hijas y no de otras personas. Las chicas no quisieron verla más".

Ventura en LAM - Las hijas de Rial no quisieron ver más a su madre - captura.jpg

En ese momento, De Brito acotó que cada vez que le preguntó a More Rial por el tema su respuesta siempre fue "Yo no tengo mamá". Asimismo, Ventura detalló: "Yo escuché toda la vida lo mismo. Incluso, de vez en cuando, me generó algún quilombo familiar, cuando llegaban cumpleaños o fechas claves. Yo tenía que ir solo. Justamente por el trato...", dejando entrever el polémico carácter de D'Auro.

Por último, Nazarena Vélez le pidió al conductor de Secretos Verdaderos una definición de la ex de Rial preguntando si D'Auro es una buena mujer. "Tiene su estilo de vida, tiene su manera de pensar, de ejecutar. Ella tomó el lugar que le dio Jorge... La que luchó por las hijas fue ella. Yo pienso que ella quiso darle hijos para aplacar una crisis de pareja. La búsqueda fue tener hijos", cerró contundente Luis Ventura.

La fuerte advertencia de Luis Ventura al entorno de Jorge Rial: "Yo les digo..."

Este miércoles, Luis Ventura fue tajante la referirse a la salud de Jorge Rial tras el infarto que sufrió el fin de semana durante unas vacaciones en Colombia con su nueva pareja, María del Mar Ramón. "La noticia fue un mazazo en la cabeza. Me llamó Morena angustiada. Me dijo: 'mi papá se está muriendo, tuvo un infarto'", relató al contar cómo se enteró de la noticia.

El conductor de Secretos Verdaderos remarcó que Rial estuvo muy grave. "Estuvo muerto 10 minutos. A los que lo quieren, les digo: ¡Cuídenlo!", enfatizó.

Luis Ventura.jpg

Ventura dejó entrever que el ex Intrusos lleva una vida con muchos sobresaltos. "Jorge nunca se cuidó. A mí, cuando me internaron, me sacaron los teléfonos. No recibía a nadie, no atendía llamados", señaló.

"Ojo porque yo veo cosas... un paciente no puede decidir su destino", reiteró el periodista. "Después que no vengan las lágrimas", añadió, indignado con el entorno de la figura de C5N.

Al finalizar, Ventura insistió en advertir que Rial tiene que cambiar su estilo de vida, le guste o no. "Si alguien tuvo un infarto, no le llenes la vida de estrés", sentenció.