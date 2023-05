Luis Ventura fue muy duro con Jorge Rial y comparó su actitud con la de Diego Maradona: "Desafía todo el tiempo..."

"Gerardo Sofovich fumaba en terapia intensiva, Maradona en rehabilitación se seguía drogando", dijo, y cuándo Karina Mazzocco le preguntó si lo estaba comparando con el astro futbol, fue terminante.

"Estoy comparando la actitud de estar desafiando todo el tiempo a la vida, de no medir las consecuencias, de no estar pensando lo que el proyecto laboral, de eso hablo. Cuídenlo porque yo lo conozco", continuó y volvió a asegurar que lo de Rial es "El show del infarto".

"¿Sostenés que es el show del infarto?", le preguntó Mazzocco; "¿Qué duda tenés?", cerró el periodista.

Hace poco más de una semana se conoció que Jorge Rial fue internado de urgencia en una clínica en Bogotá, Colombia. El periodista fue trasladado a un dicho centro médico, donde sufrió un infarto y le tuvieron que realizar reanimación.

Días después, Luis Ventura estuvo en Intrusos (América TV) y fue contundente al hablar de la salud de su colega. "Fue el show del infarto", afirmó.

El periodista reveló que escribió una columna para el diario Crónica con ese título y explicó por qué cree que Rial hizo una espectáculo con su internación. "Lo mío no es una crítica. Es algo que reclamo desde el corazón. Dije que tienen que cuidar y respetar al paciente", señaló.

"No me digan: 'se está muriendo' y ahora resulta que está todo bien. Este show de Rial yo ya lo viví", agregó, indignado con la exposición que el tema tuvo en los medios.

Ventura también apuntó a C5N, que le dio una enorme cobertura a la internación. "Pagaron cámaras, profesionales, alojamiento, para seguir de cerca la internación de Rial", advirtió.

Al finalizar, el periodista le envió un mensaje al entorno de su colega. "Si no quiere que yo no participe de esto, no me llamen, no me importa", cerró.