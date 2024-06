El desgarrador posteo de Analía Franchín por la muerte de su hermana: "Mi objetivo fue..."

Hundida en el dolor, Franchín hizo un emotivo posteo despidiendo a su hermana: “El dolor me inunda. Cómo despedirte si desde que tengo uso de razón mi objetivo fue que “tuvieras un día feliz en tu vida” , Capaz lo logramos algunas horas en la playa o en alguna que otra Navidad”.

Analía Franchín

“Hoy estoy enojada. Mucho. Con los demonios que te invadieron toda la vida y las personas que te ayudaron a acunarlos. Ya se me va a pasar. Seguramente el día que me mandes alguna señal de que pudiste finalmente derrotarlos. Te abracé y besé hasta el último momento”, detalló sobre la batalla de Sandra.

Y cerró su relató dejando un mensaje de amor: “Lamentablemente no me alcanza. Alguien me dijo: 'Te mando un abrazo fuerte de esos que te sostienen mientras vos soltás…'. No sé si estoy preparada para eso hermanita. Pero te quiero decir que siento orgullo de haber estado en tu vida pero te volvería a elegir. Te amo, hoy y siempre, mi enana hermosa. Gracias por estar. se libre”.

Analía Franchin habló de la lucha de su hermana contra las adicciones

En mayo del 2021, Analía Franchin habló de la lucha de su hermana contra las adicciones. En un posteo en sus redes, la panelista relató que Gastón Pauls se solidarizó con la situación y ofreció su colaboración para ayudarla.

"Hace como cuatro meses la encontré en un estado indescriptible que no podrían siquiera imaginárselo y pensé que esa misma tarde la despediría. No había más nada que hacer. Sin embargo recordé la vez que tan amorosa y desinteresadamente Gastón Pauls me escribió por Instagram para darme una mano. No lo dudé. Lo llamé y le dije: 'Se muere ya'. Sin dudarlo me conectó con Luis Marchioni quien está al frente de Fundación EIRA y ahí mismo comenzamos una lucha para salvarla. Claramente quien más lucha es ella. Por salir de ese infierno, que es su sombra constante", detalló en el inicio de la publicación.

En ese momento, Analía se mostró agradecida y confiada en poder ayudar a su hermana. "No sé qué va a pasar. Dios quiera que pueda continuar con su lucha. Desde aquel día esta limpia, come, ríe, está consciente. No sé si ilusionarme demasiado. Ya lo hice otra veces , pero como bien dice el refrán: 'no está muerto quien pelea'. Le ganó cuatro meses a la vida. Ojala sigas así hermanita. Ojalá con tu lucha puedas ayudar a otros", manifestó.