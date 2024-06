Murió la hermana de Analía Franchín

"Perdón, nos acaban de dar una mala noticia. Entonces estamos un poco movilizados acá en el estudio. Pero está todo bien... Bueno... Tenemos que seguir con el programa. Mañana les contamos toda la interna, eh. Tiene que seguir...", expresó.

En diálogo con PrimiciasYa, Analía Franchin confirmó el deceso de su hermana, que está atravesando con enorme tristeza. Hace días, la panelista de Telefe reveló que Sandra estaba en tratamiento contra el HIV.

A partir de un comentario estigmatizante de Furia de Gran Hermano para con las personas que viven con esa enfermedad, la periodista cuestionó a la jugadora y se refirió al diagnóstico de su hermana.

"A mí me toca en lo personal. Mi hermana tiene HIV y, gracias a Dios, recibe un tratamiento como muchos enfermos de HIV. Estaría bueno que le expliquen a Furia que con una persona con HIV podés tomar mate, podés dormir, podés tener relaciones sexuales cuidándote con la profilaxis adecuada. ¡Desasnen a esta mujer, por favor!”, fueron las palabras de Franchin en ese momento.

image.png

Analía Franchin habló de la lucha de su hermana contra las adicciones

En mayo del 2021, Analía Franchin habló de la lucha de su hermana contra las adicciones. En un posteo en sus redes, la panelista relató que Gastón Pauls se solidarizó con la situación y ofreció su colaboración para ayudarla.

"Hace como cuatro meses la encontré en un estado indescriptible que no podrían siquiera imaginárselo y pensé que esa misma tarde la despediría. No había más nada que hacer. Sin embargo recordé la vez que tan amorosa y desinteresadamente Gastón Pauls me escribió por Instagram para darme una mano. No lo dudé. Lo llamé y le dije: 'Se muere ya'. Sin dudarlo me conectó con Luis Marchioni quien está al frente de Fundación EIRA y ahí mismo comenzamos una lucha para salvarla. Claramente quien más lucha es ella. Por salir de ese infierno, que es su sombra constante", detalló en el inicio de la publicación.

En ese momento, Analía se mostró agradecida y confiada en poder ayudar a su hermana. "No sé qué va a pasar. Dios quiera que pueda continuar con su lucha. Desde aquel día esta limpia, come, ríe, está consciente. No sé si ilusionarme demasiado. Ya lo hice otra veces , pero como bien dice el refrán: 'no está muerto quien pelea'. Le ganó cuatro meses a la vida. Ojala sigas así hermanita. Ojalá con tu lucha puedas ayudar a otros", manifestó.

image.png

Georgina Barbarossa quebró en llanto en vivo y generó preocupación en los espectadores

Goergina Barbarossa vivió un momento de shock al aire en su programa, A la Barbarossa, Telefe. La conductora se mostró movilizada y sus compañeros tuvieron que ayudarla para seguir con el desarrollo normal del ciclo.

Lío Pecoraro tomó las rindas del vivo y anunció el tema que iban a tratar, mientras ella se reponía. "Vamos con todo lo de Gran Hermano, con todo lo lindo que tenemos para el programa de hoy porque Gastón tiene que cumplir su apuesta...", dijo el panelista.

Embed

La conductora seguía bastante angustiada y decidió blanquear la situación. "Perdón, nos acaban de dar una mala noticia. Entonces estamos un poco movilizados acá en el estudio. Pero está todo bien...", remarcó.

Georgina no dio a conocer qué información le habían dado, pero prometió brindar detalles en la próxima emisión. "Bueno... Tenemos que seguir con el programa. Mañana les contamos toda la interna, eh. Tiene que seguir...", manifestó.

En horas de la tarde trascendió que todos quedaron en shock tras la muerte de la hermana de su compañera Analía Franchin.