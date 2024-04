El desgarrador posteo del Pelado López por la muerte de su mamá: "Tengo el corazón roto"

"Hoy se fue una parte de mi vida… hoy se fue mi mamá… La Nelly de Ramos y tengo roto el corazón. Cada uno q vea y lea esto solo les pido que le deseen que ya este tomando unos mates con Vicente, mi papá, su amor", escribió.

Luego de sus últimos días juntos y confesó: "Hace muchos años que le digo… 'Si yo volviera a nacer te volvería a elegir como mamá' y en estos últimos 10 días en la clínica perdí la cuenta de cuántas veces se lo dije".

"Hago esta publicación xq cada vez que compartía algo de ella en mis redes, le encantaba leer los comentarios de ustedes…Gracias xq la hacían sonreír. TE AMO NELLY PARA SIEMPRE", concluyó refugiándose en sus seguidores.

A 7 años de su separación, Sofía Jujuy Jiménez recordó su peor noche junto a Guillermo "El Pelado" López

Esta semana, desde un móvil con LAM (América TV), Sofía Jujuy Jiménez detalló los pormenores del escándalo entre Andrea Rincón y Belén Francese en la grabación de PH, Podemos Hablar, a raíz de la consigna de contar una noche increíble, que podrá verse este sábado en la pantalla de Telefe.

En ese contexto, Ángel de Brito bromeó preguntándole qué recuerdos memorables tenía ella de sus salidas nocturnas, al tiempo que Fernanda Iglesias acotó picante "con el Pelado López". Fue allí cuando a Sofía se le borró la sonrisa instantáneamente. “Justo ahí con ese no... Si tengo de noche inolvidable con ese es porque no lo puedo creer”, deslizó.

E inmediatamente lanzó todavía indignada: “Me estaba recibiendo y sacó la escoba para que se vayan los invitados”. “Me recibí una sola vez en la vida, dejame festejar maestro. Por eso no me olvido las noches con este señor, no fue algo lindo” recordó sobre aquel 30 de agosto de 2017 cuando terminó sus estudios universitarios.

Y en tren de contar con pelos y señales la particular actitud de Guillermo "El Pelado" López, con quien no terminó nada bien, agregó que “Apareció con una escoba, limpiando, y como diciendo... bueno... se terminó", y recordó sobre ese incómodo momento que sus amigas "¡se habían venido desde Jujuy!”.