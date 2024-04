El desgarrador recuerdo de Yanina Latorre sobre la enfermedad de su padre: "Te destroza una familia"

Acto seguido, la rubia abrió su corazón y habló sobre la enfermedad de su papá: “Mi papá era alcohólico y se murió joven. No se murió de cirrosis, ni nada pero era muy alcohólico. Mi mamá y mi papá se separaron por el alcohol”.

“Te destroza una familia. Era invivible. Era un alcohólico triste, no era que lo disfrutaba. Mi papá era depresivo. Para mí murió de tristeza”, expresó Yanina.

"Mi papá se tomaba perfume. Le iba todo. No podía irse a dormir sin tomar. Era un alcohólico pasivo. Era muy triste porque si no tomaba, no dormía”, agregó.

Por otro lado, aseguró que en ese momento no se hablaba de los problemas de salud mental. “En ese momento no se hablaba de esas cosas. A mí me daba vergüenza decir que mi papá era alcohólico y hoy no”, reveló Yanina.

A su vez, otra de las invitadas al programa, la actriz Brenda Gandini, se sinceró y acompañó a la panelista: “Mi papá también era alcohólico y depresivo y eran cosas que no se hablaban”.

Embed

La firme decisión que tomó Julia Mengolini tras el filoso cruce con Yanina Latorre

El enfrentamiento ideológico entre Yanina Latorre y Julia Mengolini continúa y ahora tuvieron un nuevo round al cruzarse otra vez en las redes sociales.

Resulta que la panelista de LAM (América TV) retwitteó una publicación que criticaba a la periodista y decía: “Mengolini el ser más nefasto y cínico del kirchnerismo”. El mencionado posteo, escrito por el usuario Poirot, afirmaba que el gran problema de la Argentina eran “sus élites económicas”.

“Mengolini tiene una casa en Capital, un bar de dos pisos y terraza, una radio, una mansión en el sur con salida propia al lago y es sobrina de unos de los hombres más ricos de Latinoamérica”, agregaba la publicación.

Embed

Acto seguido, la fundadora de Futurock le respondió a la rubia y decidió bloquearla de la red social X. “A esta mamarracha troll hay que bloquearla también. No es anónima, pero tiene todas las características de un troll: es mala, hace bullying y es fea”, señaló.

Yanina, una vez bloqueada, le respondió de todas formas: “Feo era Feto Páez y te lo comías como a tantos otros para trepar”. Y agregó durísima: “Seguí bloqueando para no ver lo que te dicen (no arrobo a la pautera porque me bloqueó)”.