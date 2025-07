"La pasé pésimo": Silvina Escudero recordó su mala experiencia con Alfano en medio del escándalo por brujería

"¿Creés que Graciela pinchó para que suceda esta respuesta de Susana?", insistió el cronista. "Es super válida la respuesta de Susana, ¿no? Somos todos humanos y a todos nos cansa que nos hinchen los huevos. Creo que la gente la banca por ser así", opinó Escudero, justificando la reacción de la conductora.

Más adelante, el periodista le comentó que Alfano estaría evaluando iniciar acciones legales contra Susana. "Yo tendría que hacer eso, hacerle acciones legales a todos los que han dicho barbaridades monstrusas de mí. Gracias a Dios, la tele hoy no permite las bararidades que nos decían antes. Antes, sin pestañear, te decían la peor cosa del mundo y te ibas quebrada a tu casa", recordó.

Y concluyó: "Tuve que hacer un montón de terapia. La pasé pésimo. Tuve la mala leche de ponerme de novia con un tipo que había sido su pareja. Bueno, listo, ya está. Yo no tenía nada que ver. No lo conocí estando de novia con ella, me la comí de rebote".

Hechizos y rituales: la historia oculta de Graciela Alfano que Susana Giménez reveló en público

En los últimos días, Susana Giménez se vio envuelta en una inesperada controversia con Graciela Alfano. Todo surgió a raíz del estreno de la serie biográfica sobre la vida de Carlos Saúl Menem.

En uno de los episodios aparece representada María Julia Alsogaray, junto con su recordada tapa de la revista Noticias, donde posó de manera sensual luciendo un tapado de piel.

Graciela Alfano aseguró públicamente que ese abrigo le pertenecía, pero Susana no tardó en responderle y desmentir su versión.

En una entrevista con LAM (América TV), la diva lanzó duras declaraciones contra la ex vedette. "Me cansé de esta mina.... ya me hizo tantas cosas... brujerías, inmundicias, como las que hace siempre. Que no hable más de mí. Siempre me envidió. Me trató de matar, de hacer brujerías, y no lo logró... ni lo va a lograr. ¡No tiene talento!", expresó.

Durante su participación en el programa de Ángel de Brito, Susana hizo referencia a una historia muy conocida en el ambiente artístico, relacionada con un supuesto “trabajo” esotérico que Alfano habría realizado contra el diseñador Jorge Ibañez.

¿Qué brujería le habría hecho Graciela Alfano a Jorge Ibañez?

En 2011 salió a la luz que Vicenta D’Amico fue quien asistió al diseñador Jorge Ibañez en uno de los episodios más inquietantes de su vida. Todo ocurrió en 2003, cuando el modisto recibió en su atelier una caja a su nombre. Al abrirla, se encontró con un contenido perturbador: uno de los vestidos que él mismo le había obsequiado a Graciela Alfano, cubierto con “excremento de caballo, sangre, fotos, barro y velas negras”.

"Él la abrió, vio una parte, se asustó y la cerró", relató Vicenta, quien presenció la escena y decidió intervenir. Según contó en una nota con Intrusos, se trataba de un supuesto “trabajo” de brujería, por lo que tomó la decisión de neutralizarlo de inmediato: llevó la caja al mar y realizó un ritual para liberarlo de esa energía.

El hecho fue interpretado como una acción cargada de intenciones negativas. Aunque el vestido provenía de Alfano y estaba rodeado de elementos típicos de prácticas esotéricas, nunca se confirmó oficialmente que ella hubiera enviado el paquete ni que estuviera involucrada directamente en el episodio.