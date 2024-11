El desgarrador testimonio de Silvina Escudero sobre su momento más triste: "Me honra haber sido la madre de..."

Silvina Escudero.jfif

Al tiempo que, entre lágrimas, confió: "La verdad es que prioricé los tratamientos, había épocas en las que necesitaba reposo por dos semanas, otras que no y eso no me dejaba hacer temporada por ejemplo. Pasé así dos años y el año pasado tuvimos una hermosa alegría que se cortó en el verano".

En ese momento, Escudero se sinceró como nunca antes al confesar: "Fuimos felices por unos meses pero bueno... de todos modos me honra saber que fui la madre de un bebé con el que me reuniré en otro plano".

Por último, Silvina Escudero habló del cambio interior que hizo para poder seguir adelante. "El verano estuve envuelta en mucho sufrimiento y me dije que ya no podía seguir así. Me costó pero me propuse arrancar de nuevo, ser la Silvina que era, seguir con mi trabajo y con lo que me apasiona. Ojo, sigo a la par en la búsqueda pero también trato de aceptar la vida que tengo porque no todo es como queremos", concluyó completamente emocionada.

Silvina Escudero y su marido Federico.jpg

Silvina Escudero se quebró en el Cantando 2024 al hablar de la pérdida de su embarazo: "El arte sana"

A comienzos de octubre pasado, Silvina Escudero ya se había referido al tema en la pista del Cantando 2024 (América), cuando luego de su performance se animó a abrir su corazón acerca del duelo que vivió recientemente por la pérdida de un embarazo.

“Vengo de años muy difíciles que seguramente toda mujer o pareja que ha atravesado, o que está atravesando lo que nosotros, me entienda. Son años de poner mucho el cuerpo y específicamente los últimos dos o tres, ya decidí apartarme un poco porque es mucho”, comenzó diciendo .

Acto seguido profundizó en lo difícil que fue alejarse de los medios y continuó: “Estamos hace muchísimos años en la búsqueda, con muchos tratamientos, y lo quiero decir como algo feliz porque hay un montón de mujeres que están en la misma y por redes nos acompañamos un montón”.

Embed

“Es un camino bastante solitario para la mujer y también para el hombre, que lo entiende a su manera, desde otro lugar y tiene un poner otra espalda. Es un desafío y es la vida que le toca a cada uno. Yo desde que tengo uso de razón trabajo y siempre me hizo bien”, afirmó

Y recordó: “Los últimos años fue difícil meterme para adentro, dedicar mi cuerpo a tanto pinchazo, cirugía. Y este año tomamos otra perspectiva con los médicos y dijimos que vuelva a trabajar .Así es como en marzo empecé, tratando de levantarme".

En ese sentido se mostró feliz de estar en el programa y aseguró: "Fue muy difícil atravesar el duelo de la pérdida de lo que nos tocó vivir, fueron momentos muy oscuros y la verdad que el arte sana. Por eso me hace bien venir, por eso elegí venir y estoy conectada con eso".

"Acompañó a todas las parejas y a todas las mujeres porque uno no elige la vida que le toca en ningún sentido. Uno no se tiene que victimizar porque cada uno tiene un camino diferente. La vida se trata de caerse y levantarse, es así, cada uno con su camino se tiene que levantar”, finalizó.