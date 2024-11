Silvina Escudero se quebró en el Cantando 2024 tras la pelea con su hermana: "Ojalá que..."

Fue así, que tras las emotivas palabras que tuvieron distintos miembros del VAR y jurado, Silvina expresó: “La verdad que me emociona porque realmente la vida se pase rápido. A mis 40 digo, se pasó así la vida, y lo único que importa es con quien llegamos, los vínculos que forjamos”.

“Me encantaría verme de vieja con mis animales, mi familia, es lo único importante. Ojalá que las tormentas pasen rápido para todos porque uno puede tener éxito, laburo, pero lo más importante es la salud y los vínculos que uno hizo en su vida”, reconoció entre lágrimas.

Por último, sobre su trabajo, agregó: “Súper valoro que lo vean porque obviamente para el jurado y el VAR, pero para todo el mundo en su casa siempre tratamos de dar lo mejor. Después nos arriesgamos y puede ser un loco pero hay que apostar”.

Embed

Yanina Latorre contó la verdad detrás del enfrentamiento entre Silvina y Vanina Escudero

Silvina y Vanina Escudero están pasando por un fuerte distanciamiento y en el último tiempo ninguna de las dos quiso revelar los motivos que llevaron a este sorpresivo conflicto.

Si bien Silvina se mostró afectada en los programas de televisión, hasta el momento no quiso dar declaraciones al respecto más que confirmar que estaban atravesando un mal momento.

En medio de las especulaciones, este martes Yanina Latorre contó la verdad sobre la pelea de las hermanas en LAM (América) y aseguró que todo fue por temas económicos.

“Yo tengo entendido que el marido de Silvina les prestó dinero porque no estaban bien económicamente y quedaron complicados. Ahí es donde viene el problema”, reveló la angelita.

Acto seguido, detalló: “Les prestó dinero, el marido de Silvina que es empresario, le da laburo a Waldo, porque él llega sin nada y tiene una familia que mantener, no vinieron con guita de Uruguay”.

“Silvina se asocia con Vanina en los trajes de baño y todo venía del matrimonio de ella. Ahí empezaron a haber rispideces porque no volvía la guita, medio que se enfrentan porque eran las dos pero venía la plata de un solo lado, más el laburo, la guita prestada, y no había como ánimo de devolución ni de portarse como ellos pretendían”, siguió.

Por último, concluyó: “Fue todo por guita, porque ellos le dieron una gran mano y no se no si no fueron agradecidos, o que no la devolvieron, o no se portaron como deberían después de que los ayudaron”.