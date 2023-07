El desgarrador testimonio de Tamara Bella por la internación de su beba de un mes: "Al padre no le importa"

"Ahora por suerte le bajó la fiebre, ahora está aislada con otros tres bebitos porque hay un protocolo que cumplir. Así que bueno, ahí está la bebita. Ahora ya quiero que le den el alta”, comenzó diciendo.

“Tiene influenza. Es un estilo de gripe que no es la a, pero es bastante fuerte. Este es otro estilo, otro virus que le encontraron en los moquitos, pero como tiene 27 días debe estar en una incubadora porque está el riesgo de una bronquiolitis”, añadió Bella.

La actriz fue consultada por la actitud de Vázquez y admitió que “el padre está al tanto, sí, claro, por supuesto y no se hace presente de ninguna manera. Al padre no le importa”.

“En serio te dijo que te arregles”, le preguntó Rodrigo Lussich con asombro. Tamara asintió con bronca al responder que “sí y la prepaga todavía no la tenemos. Recién el viernes nos darían de alta. De todas maneras no cubre neo, hay planes que lo cubren y planes que no. Y la verdad que en el sanatorio Otamendi nos están atendiendo espectacular, pero hay una realidad, que es caro neo”.

La angustia de Tamara Bella

“El nexo con él son los abogados y tengo sí, una amiga abogada que me ayudó muchísimo en las negociaciones también junto a Ana Rosenfeld. El día de la internación no atendió al teléfono. Llamé a su mamá, que no me atendió el teléfono, a toda su familia, y entonces directamente mi mamá lo llama y él le dice ‘que Tamara me llame’. Yo lo llamo porque soy una madre desesperada y me dijo ‘yo no tengo yo no tengo la plata, así que arreglate’”, señaló Tamara.

Adrián Pallares se sorprendió porque “al margen del de la cuestión económica ni siquiera se interesó por la salud de la criatura. Tenés una criaturita de días internada en la Neo”. “No, nada. A contrario, me boludea. Me subestima, Hace videítos en las redes sociales y de hecho hasta dudó de que yo estuviera en la neo con la bebé. Yigo puérpera, van 27 días. Es muy difícil para mí esto”, indicó Bella.

La actriz fue consultada si Vázquez quiso abonar la internación con un cheque sin fondos y contó que “hubo un pago en efectivo por el nacimiento, pero la nena estuvo unos días en neo y eso se paga aparte, obviamente. Hubo un cheque y ayer fui a preguntar sobre ese cheque, para ver si seguía ahí y quedaba algo de plata para pagar esta internación, pero me dijeron que el cheque vino rechazado”.

“El cheque vino rechazado y él ahora tiene otro número de teléfono, o sea que claramente estamos hablando de una estafa. El tiene una perimetral, pero es solo conmigo y la justicia va a determinar cuándo ve a la bebé”, finalizó Tamara.