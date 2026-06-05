"Vivir, solo cuesta vida": la profunda reflexión del Indio Solari sobre el éxito y su dura enfermedad

Este viernes 5 de junio se confirmó una triste noticia que sacude a toda la Argentina: murió el Indio Solari, figura emblemática del rock nacional.
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El cantante Carlos Indio Solari murió este viernes 5 de junio a los 77 años y con él se fue uno de los máximos exponentes del rock nacional. El informe del programa Secretos Verdaderos.
Este viernes 5 de junio se confirmó una triste noticia que sacude a toda la Argentina: murió el Indio Solari, figura emblemática del rock nacional.
El cantante. una de las voces más influyentes del país, tenía 77 años y desde hace varios tenías había sido diagnosticado con Parkinson. La muerte del artista se dio en su casa de Parque Leloir. La muerte del Indio Solari genera una enorme conmoción y dolor en el ambiente artístico y los millones de fanáticos del canante.
Hace unos años en el programa Secretos Verdaderos (América Tv) que conduce Luis Ventura se mostró el informe Vivir, solo cuesta vida, con la historia del destacado cantante.
"Patricio Rey y sus Redonditos de ricota nació en La Plata y es considerada una de las bandas más importantes del rock en Argentina. Casi 30 años después se disolvió", se remarcó en el informe.
"Un día se instaló en Buenos Aires y en 1988 conoció a Virginia (Mones Ruiz), con quien se casó, es su actual mujer y coon quien tuvo en el año 2000 a su único hijo, Bruno", se explicaba sobre la familia del Indio Solari, quien siempre mantuvo un perfil muy reservado en lo público.
Y se agregó sobre su casa como set de composición artística: "Vive en una casa de campo en Parque Leloir donde tiene su propio estudio de grabación Luzbola donde se masterizó el disco Momo Sampler y todos los discos solistas".
En el video se recordó un fragmento de una entrevista con Mario Pergolini donde el Indio Solari explicaba cómo se daba cuenta de los primeros síntomas del Parkinson.
"Me empecé a dar cuenta porque un día me iba a cortar las uñas y al otro día me costaba abrochar el botón empecé a desconfiar de esas pequeñas cosas. Se supone que comienza mucho tiempo antes de las manifestaciones", comentaba el artista.
Y el conductor le preguntana: "¿Y si mañana es el último concierto?". "Bueno, festejemos...", respondía el cantante dejando para siempre esa simbólica frase, quien tras la separación de Los Redondos formó la banda Los fundamentalistas del aire acondicionado.
El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Carlos el Indio Solari, murió a los 77 años en la madrugada del viernes 5 de junio en su casa de Parque Leloir luego de una larga lucha contra una enfermedad que él mismo había hecho pública en 2016.
El destacado músico había revelado su diagnóstico hace casi una década, antes de un show en Tandil, en un momento que quedó grabado en la memoria de sus fanáticos.
Aquella noche sorprendió al aparecer sobre el escenario para hablar abiertamente de su salud y explicar algunos cambios en su banda. “Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, el Parkinson me está pisando los talones. Pero bueno. Así es la vida”, expresó en ese entonces.
Con el paso de los años, el Indio Solari volvió a referirse públicamente a su estado de salud. En 2023, durante una entrevista con la radio española Mariskal Rock, él mismo contó cómo convivía con la enfermedad.
“Es lo que hay, hay que darle batalla. Me maltrata menos que a otra gente, porque uno tiene la posibilidad de hacerse tratar de la mejor manera, pero va progresando”, precisó el Indio.