El desprejuiciado video de Moria Casán en bikini que hizo estallar las redes

“Los únicos que disfrutarán el dinero serán aquellos que cuidaron su cuerpo. El resto usará el dinero para cuidar su cuerpo y no para disfrutar del dinero por no cuidar a tiempo la única herramienta con la cual se vive: el cuerpo, que es tan importante en todos los sentidos. La vida, cuidala, amor, y llevarás un paso adelante de todo aquel que no tiene la fuerza de voluntad para hacerlo”, se oye así una voz en off sobre las imágenes de la siempre vanguardista Moria Casán.

Al tiempo que la propia Moria explicó al pie de la publicación los beneficios del consumo del colágeno, donde aseguró que “amarse y cuidarse a uno mismo es el acto de amor propio que merecemos darnos todos los días”.

Es así que bastaron unas pocas horas para que el posteo de La One cosechase infinidad de comentarios celebrando su actitud frente a la vida, donde no hay lugar para los prejuicios, pudiendo leerse comentarios como "Regia siempre. Toda una dama una señora sin complejidades. El cuerpo es un trozo de carne pero el alma eternamente joven" o "¡La One sin duda y bien argentina orgullosa de su país nunca se fue siempre fue fiel a Argentina!", entre otros.

Moria Casán en bikini.jpg

Moria Casán festejó sus 78 años: el video del llamado que la conmovió al soplar las velitas

Este 16 de agosto, Moria Casán cumplió 78 años y recibió las primeras horas de su día tan especial con el afecto de sus personas más allegadas en un reunión en un restaurante.

La diva sopló las velitas y alzó la copa de champagne para recibir un nuevo año. En ese momento, recibió un llamado muy especial: su hija Sofía Gala Castiglione la sorprendió en línea segundos después de que le cantaran el feliz cumpleaños.

En la comunicación que quedó registrada en un video se la escucha a Moria preguntarle a Sofía por los pequeños Dante y Helena, los dos hijos de la actriz, en una emotiva charla.

“¡Empezando juntos este nuevo año en tu vida, Reina! Happy Rebirth (renacimiento)”, escribió Maxi Cardaci en su cuenta de Instagram, amigo de Moria Casán y encargado de manejar la prensa de la diva.

“Bueno, amores, estoy celebrando en el comienzo de mi cumple, creo que nací a las 2 de la mañana. Agradezco a la gente acá, a todos los que me mandan mensaje. Gracias por quererme y por acompañarme”, agradeció Moria Casán en otro video por el cariño recibido.

La One, gran figura del espectáculo nacional, vivió de esta manera una noche de jueves muy especial rodeada de sus afectos más cercanos y recibió vía redes los mensajes de afecto de sus fanáticos.