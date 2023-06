El destino soñado que eligieron Marcos y Julieta, ¿para vivir su romance en secreto?

Marcos Barilioche.jpeg

"Estuvieron juntos Julieta y Marcos. En la casa siempre hubo tensión sexual entre ellos. Sé que tuvieron sexo dos veces en un departamento...", contó la angelita.

En las últimas horas se supo que la joven y el salteño viajaron a Bariloche, donde están disfrutando del hermoso paisaje patagónico. Ella viajó con su hermana, Camila, y él lo hizo con un amigo.

Hay quienes creen que eligieron ese destino para poder vivir su romance libremente, lejos de la exposición mediática. Lo cierto es que, en principio, Julieta y Marcos fueron contratados por una agencia para participar de un importante evento en esa ciudad.

Julieta Poggio se cansó de las críticas y enfrentó los ataques por su apariencia

El miércoles, Julieta Poggio participó de un evento por el Día del Orgullo. La ex Gran Hermano fue junto a Daniela Celis y se lució con un vestido de Gustavo Pucheta.

En las redes sociales, muchos usuarios notaron que Disney -como le decían en la casa- tenía la boca con mayor volumen que lo habitual. Algunos deslizaron que la joven se había hecho un retoque.

Ante los comentarios, Juli se tomó unos minutos para aclarar que no pasó por el quirófano ni se hizo ningún tratamiento estético en los labios, como señalaron los haters.

"Hoy me levanté enferma. Tuve fiebre, anginas y una reacción alérgica, que tiene que ver con el estrés. Se me hinchó toda la boca. Tengo una bola en la boca. Tengo la nariz hinchada. Estuve toda la mañana en el hospital, me inyectaron una antialérgico y fui al evento", expresó la ex GH.

En el cierre de su descargo, Juli se dirigió a los odiadores. "Todos diciéndome: 'no te toques la cara', 'no te pongas más labios'. Del otro lado de la pantalla, hay personas, que pasan por cosas feas y difíciles", concluyó, indignada.