Julieta Poggio reveló quién es el hombre que la enamoró y no es Marcos Ginocchio

Historia Julieta Poggio Gabriel Guevara.jpg

Hace unos días, Poggio tuvo un mano a mano con Martín Cirio y habló sobre su vínculo con Agustín Guardis. El 'estratega' de la casa más famosa del país, dentro del reality, había hecho algunos comentarios polémicos sobre ella, y por eso se refirió al tema. "Todo mal, medio medio no... tipo la peor, la peor. Lo veo y no lo saludo, la verdad que Agustín... ay no, no", había lanzado la influencer ante la pregunta de La faraona sobre el exjugador.

"Creo que mi papá es al que menos quiere de todos. Fue muy fuerte. Imaginate para mi papá ver todas las cosas que decía", había revelado la bailarina. "Ni en pedo hubo charla. Me parece... asco, me da asco todas las cosas que dijo sobre mí", había afirmado.

Juli Poggio.jpg

La foto viral que alimenta los rumores de romance entre Marcos y Julieta

En las últimas horas, desde la cuenta de LAM en Twitter (@elejercitodelam) difundieron una foto, que enloqueció a los fans de Marcos Ginocchio y Julieta Poggio de Gran Hermano 2022.

En la imagen en cuestión se observa al ganador del reality en un boliche, muy cerquita de una mujer, que para muchos era nada más ni nada menos que Juli.

foto marcos ginocchio.jpg

Esa foto no hizo más que alimentar los rumores de romance entre los dos ex participantes de Gran Hermano. Sin embargo, la verdad no tardó en salir a luz.

La mujer junto a Marcos es La Tora, que también estuvo en el mismo boliche esa noche. De hecho, se conoció una imagen que comprueba que ella tenía una gorra, como se ve en la foto publicada por LAM, horas antes de ir a ese lugar.