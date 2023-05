El detalle que confirma la relación entre Camila Homs y el futbolista José Sosa

Estefi Berardi sobre José Sosa.jfif

Como suele hacer en constante feedback con sus seguidores, Estefi abrió la cajita de preguntas, y alguien le preguntó: "Cami Homs siguió a la hermana de José Sosa. ¿Formalizaron?", y ella inmediatamente respondió.

"Ya casi, no?", escribió Berardi con dos emojis de enamoramiento, lo cual indica que todo marcharía viento en popa entre la mamá de Francesca y Bautista y el delantero.

camila homs y ose sosa.jfif

Camila Homs volvió a sembrar misterio sobre su presente sentimental: ¿está en pareja?

Después de su cruce con Sofía Jujuy Jiménez, cansada de que le sigan preguntando por su ex pareja Rodrigo de Paul, Camila Homs volvió a interactuar con su seguidores donde respondió preguntas personales y volvió a generar misterio sobre su presente sentimental.

En este contexto, cuando le consultaron cómo aguanta todo lo que le hacen, Camila Homs salió airosa de la pregunta asegurando que "Nadie te puede hacer algo tan malo para opacar el momento que vivís, la vida es una y hay que vivirla feliz y agradecido/a".

Camila HOms historias- No está sola.jpg

En tanto, en otras de las preguntas desde sus historias virtuales, a la mamá de Francesca y Bautista le preguntaron si tiene ganas de volver a enamorarse, teniendo en cuenta que semanas atrás se la vio a los besos en un boliche con el futbolista José Sosa.

Allí Homs fue tajante, y aseguró: "Considero que no es tener o no tener ganas. Si llega, llega. Y al amor difícil ponerle límites", aseguró. En tanto, frente a la concisa consulta de si está sola actualmente, Camila respondió sugestiva con un video en el que con un gesto con un dedo confiesa que no.

Es así que a pesar de haber asegurado que su encuentro con Sosa semanas atrás, fue algo casual y que sólo charló con él, ella misma se encargó de avivar los rumores que hace unas semanas intentó acallar. ¿Será que se viene el blanqueo?