El detalle que llamó la atención en la decoración navideña de Wanda Nara

Días atrás, Wanda compartió en sus redes imágenes de la imponente decoración, donde además de los adornos clásicos incluyó fotos familiares. “El árbol de mis sueños con momentos vividos inolvidables”, había escrito en el posteo.

Más allá de la puesta en escena navideña, Wanda decidió pasar las fiestas en su nueva casa de Punta del Este, acompañada por sus tres hijos varones y su pareja actual, Martín Migueles. La elección se dio en el marco de un acuerdo con Mauro Icardi, quien ya se encuentra en Argentina y celebrará la Nochebuena junto a Francesca e Isabella, la China Suárez y sus tres hijos.

wanda nara, hijo y migueles

¿Qué dijo Mauro Icardi en su explosivo mensaje contra Payarola y Wanda Nara?

Este lunes Mauro Icardi aterrizó en Argentina acompañado por la China Suárez, con la intención de pasar las fiestas junto a Isabella y Francesca, las hijas que comparte con Wanda Nara. Sin embargo, lo que parecía un reencuentro familiar tranquilo terminó con un inesperado estallido del futbolista en redes sociales, donde lanzó un fuerte descargo dirigido principalmente contra Nicolás Payarola, el exabogado de su expareja.

Fiel a su estilo de expresarse públicamente, Icardi utilizó una serie de historias en Instagram para apuntar directamente contra el letrado, quien se encuentra detenido por varias causas de estafa, y también deslizó mensajes hacia la madre de sus hijas.

"Caíste tras las rejas por estafas. Eso ya lo determinó la justicia. Pero yo no me olvido. No me olvido de cómo usaste la ley como disfraz mientras actuabas fuera de ella. De las amenazas, del chantaje, del miedo como herramienta", comenzó expresando visiblemente enojado y dolido por todo lo vivido este año.

El delantero no se detuvo allí y sumó un comentario aún más filoso: "No me olvido del sufrimiento que le hiciste pasar a mis hijas. Ser el cómplice principal de alguien que quiere separar a un padre de sus hijas no es estrategia: es crueldad", señaló, dejando en claro la referencia hacia Wanda.

Finalmente, Icardi mencionó las polémicas versiones que vinculan a Payarola con prácticas de magia negra: "Y hoy, como si faltara algo, salen a la luz rituales, macumbas, velas negras y sacrificios. Pero quedate tranquilo: a la gente buena, a la gente real, eso no nos afecta".

Descargo Icardi 1

Descargo icardi 2