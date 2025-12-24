El fuerte descargo de Catalina Gorostidi sobre las crueles críticas que recibe por su apariencia física
La ex participante de Gran Hermano habló sobre las agresiones que recibe en las redes sociales respecto de su cuerpo y dejó un contundente mensaje para los haters. Qué dijo.
Catalina Gorostidi hizo un descargo crudo y directo sobre las agresiones que recibe a diario en redes sociales por su aspecto físico. La ex participante de Gran Hermano (Telefe) habló sin vueltas de la violencia virtual, de su relación con su cuerpo y de los límites que, según ella, todavía no existen cuando se opina sobre la apariencia ajena.
El debate se reactivó luego de las declaraciones de Leticia Brédice, quien recordó las presiones estéticas que sufrió en los comienzos de su carrera. A partir de eso, Gorostidi decidió alzar la voz y exponer una realidad que, según aseguró, atraviesa desde hace años y que se intensificó con su exposición mediática.
En diálogo con el programa Puro Show (El Trece), la ex GH fue contundente al referirse a su salud y reconoció que convive con trastornos alimenticios, una situación que no oculta ni romantiza. “Esto lo tengo hace mucho tiempo y hay recaídas”, admitió, aunque remarcó que el mayor golpe llega cuando publica una imagen y se enfrenta a una catarata de comentarios hirientes.
Lejos de bajar el perfil, Catalina sorprendió con una actitud desafiante frente a los haters. “Si sé que va a generar polémica, igual la subo. No me afecta lo que digan”, lanzó, dejando en claro que no piensa modificar su comportamiento para satisfacer miradas ajenas ni estándares impuestos.
Además, aclaró que no busca promover cuerpos hegemónicos ni modelos de delgadez extrema. “Yo no le digo a nadie qué hacer. Muestro mi cuerpo porque es mío”, sostuvo, y recordó que su físico también fue cuestionado en el pasado, incluso cuando su contextura era completamente distinta durante su paso por el reality.
En otro tramo de la entrevista, Gorostidi apuntó contra lo que considera una doble moral en redes sociales: “Parece que está más permitido opinar sobre los cuerpos flacos que sobre otros”, reflexionó, y sumó ejemplos de figuras públicas que también fueron blanco de críticas, como Ángela Torres.
