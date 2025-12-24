El fuerte descargo de Catalina Gorostidi sobre las crueles críticas que recibe por su apariencia física

Además, aclaró que no busca promover cuerpos hegemónicos ni modelos de delgadez extrema. “Yo no le digo a nadie qué hacer. Muestro mi cuerpo porque es mío”, sostuvo, y recordó que su físico también fue cuestionado en el pasado, incluso cuando su contextura era completamente distinta durante su paso por el reality.

En otro tramo de la entrevista, Gorostidi apuntó contra lo que considera una doble moral en redes sociales: “Parece que está más permitido opinar sobre los cuerpos flacos que sobre otros”, reflexionó, y sumó ejemplos de figuras públicas que también fueron blanco de críticas, como Ángela Torres.





Qué cambio polémico adelantó Santiago del Moro para Gran Hermano 2026

Santiago del Moro sorprendió a todos al revelar un cambio histórico dentro de la casa de Gran Hermano de cara a la edición 2026, bautizada “Generación Dorada”, y que promete revolucionar la vieja estructura del reality más famoso de la TV argentina.

A través de sus historias en Instagram, Del Moro compartió un adelanto que ya generó impacto y debate entre los fanáticos: la icónica piscina del jardín será eliminada de la vivienda donde se lleva a cabo la convivencia. Junto a un video del espacio sin su tradicional espejo de agua, escribió: “Gran Hermano 2026, ¡chau pileta, gracias por tanto!”.

Aunque aún no se sabe qué se instalará en ese lugar ni cómo afectará esto a la dinámica del certamen, la frase de Del Moro: “Se vienen los cambios a la casa más famosa” encendió las especulaciones sobre una transformación profunda del formato y el diseño del reality.

Esta modificación se suma a la enorme expectativa que rodea a Gran Hermano 2026, cuyo estreno se espera para febrero y que ya tiene a miles de seguidores atentos a cada detalle de la edición que reunirá figuras, famosos y aspirantes en una convivencia intensa.